Royaume-Uni : le gouvernement renonce à toute nouvelle autoroute intelligente jugée trop dangereuse

Coup de frein pour les autoroutes intelligentes que la Grande-Bretagne avait commencé à déployer. Samedi dernier, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé l'abandon de tous les projets en cours dans le pays tout en insistant sur la « pleine confiance » que doivent avoir les usagers de la route dans la sécurité des infrastructures.

Lire aussiBornes électriques : les autoroutes françaises veulent combler leur retard

Le chef du gouvernement met, ainsi, en œuvre l'une de ses promesses de campagne, alors que l'exécutif britannique avait déjà annoncé début 2022 la suspension de l'extension de son réseau d'autoroutes intelligentes. Ces dernières composent environ 600 kilomètres (375 miles) du réseau routier britannique, dont 375 km (235 miles) sans bande d'arrêt d'urgence, selon les médias britanniques. Un point qui pose question en matière de sécurité.

Pas de banque d'arrêt d'urgence

Ces autoroutes intelligentes permettent, en effet, d'augmenter la capacité de trafic sans élargissement coûteux, en transformant la bande d'arrêt d'urgence en voie de circulation, avec un système de caméras et de signalisation en temps réel en cas de panne de véhicule ou d'accident. 480 kilomètres supplémentaires (300 miles) étaient prévus d'ici à 2025. Mais leur sécurité est sévèrement mise en cause. Au total, 38 personnes y ont perdu la vie entre 2014 et 2019, certaines percutées dans des véhicules arrêtés sur la chaussée.

En septembre 2021, le journal à grand tirage, Daily Mail, avait affirmé qu'une caméra de surveillance sur dix était en panne, inopérante ou orientée dans la mauvaise direction. Une enveloppe de 900 millions de livres sterling (plus d'un milliard d'euros) est prévue pour améliorer la sécurité des infrastructures existantes, notamment en aménageant 150 refuges supplémentaires le long de ces autoroutes.

Des proches de victimes et des associations d'automobilistes ont donc salué la décision de l'exécutif d'abandonner tout nouveau projet, tout en appelant le gouvernement à aller plus loin. Après la litanie de jugements concluant que « l'absence de bande d'arrêt d'urgence a contribué » à des accidents mortels, le président de l'association d'automobilistes AA, Edmund King, a plaidé pour leur rétablissement.

En France, les autoroutes payantes sans barrière de péage commencent à ouvrir

En France, un tel projet n'est pas à l'oeuvre pour l'instant. Une évolution est néanmoins en cours : l'adoption des autoroutes payantes sans barrière de péage. La première a ouvert en novembre 2022 dans l'Allier sur l'A79. Existant depuis longtemps à l'étranger, ce type d'autoroutes en « flux libre » est appelé à se généraliser dans les prochaines années, l'autoroute de Normandie étant la suivante sur la liste. Les usagers pourront circuler à la vitesse autorisée, sans ralentir ni s'arrêter en passant sous des portiques dotés de caméras et de capteurs qui identifieront leur véhicule.

Pour payer, la solution la plus simple est de se procurer un badge de télépéage classique, quel qu'en soit le fournisseur. On pourra aussi régler sur le site de la nouvelle autoroute, soit en enregistrant une fois pour toutes son numéro d'immatriculation et ses coordonnées bancaires, soit en réglant chaque passage. Dernière possibilité : 16 bornes au bord de l'autoroute, qui permettront de payer en carte ou en espèces.

(Avec AFP)