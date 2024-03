Véhicule électrique : Renault Sandouville, l'usine qui revient de loin

Sur le parking de l'usine Renault de Sandouville ce vendredi matin, Fabien Gloaguen, porte-parole de FO, le syndicat majoritaire dans l'établissement, arbore le sourire des grands jours. Malgré un vent frisquet, il a revêtu le tee-shirt floqué de la marque FlexEVan, du nom du futur fourgon électrique qu'assemblera l'usine en 2026, comme le confirmera quelques minutes plus tard Luca de Meo, le directeur général de Renault, à l'ensemble du personnel. « Il y a dix ans, l'usine était condamnée. Alors pour moi, ce jour est à marquer d'une pierre blanche », raconte le délégué syndical aux journalistes.

Il est vrai que l'ancien vaisseau amiral de Renault pour les véhicules haut de gamme revient de loin. Né il y a 60 ans avec la R16, il a plusieurs fois senti passer le vent du boulet. « En 1997, on était dans la balance avec Vilvoorde », se souvient Fabien Gloaguen. A la fin des années 2010, nouveau coup dur. L'échec commercial retentissant de la Laguna conduit au licenciement d'un millier de salariés. A l'époque conseiller municipal, Edouard Philippe le garde en mémoire. « Il y a une dizaine d'années, c'était très chaud ici », a rappelé le maire du Havre ce matin.

Du haut de gamme au véhicule utilitaire

En 2013, une page se tourne. Alors que les chaînes de montage tournent au dixième de leurs capacités, Sandouville quitte l'univers du haut de gamme pour rejoindre celui des véhicules utilitaires légers (VUL) avec le Trafic. Un modèle à durée de vie longue qui finira par rencontrer son public. Aujourd'hui, 620 de ces véhicules sortent quotidiennement des lignes d'assemblage. « Cela représente un véhicule utilitaire sur six en Europe », foi de Luca de Meo.

Pour autant, le site qui comptait 2.000 salariés en CDI en 2014 n'a pas retrouvé ses niveaux d'effectifs d'hier. Selon la CGT, qui dénonce l'emploi abusif des intérimaires (650 selon la direction), le nombre de CDI est tombé à un peu plus de 1630. « Les recrutements réalisés au cours des dernières années n'ont même pas compensé les départs », déplore Nicolas Guermonprez, son secrétaire.

« Pour quinze ou vingt ans »

L'arrivée du FlexEVan n'en ouvre pas moins des perspectives encourageantes au premier employeur privé de l'arrondissement du Havre dont les salariés redoutaient qu'il ne se fracasse sur le mur de l'électrification. C'est en tout cas ce que veut croire Bruno Le Maire. « Son avenir va s'inscrire dans la durée pour quinze ou vingt ans », a salué le patron de Bercy sous l'œil approbateur du directeur général de Renault.

Chez FO, Fabien Gloaguen affiche lui aussi une confiance d'airain. « Je vois bien que dans les raffineries voisines d'Exxon et de Total, l'emploi est menacé par la fin du moteur thermique. Alors forcément ici, le moral est bon et on ne peut que se satisfaire des recrutements qui sont annoncés ». Allusion aux 550 embauches (dont 400 en CDI) promises par le groupe pour les quatre prochaines années.

Futures opératrices ou ingénieures, ne pas s'abstenir. Philippe Sourget, patron de l'établissement, s'est en effet engagé à féminiser l'effectif en portant la part des femmes de 20% aujourd'hui à « 50 % en 2030 ». Un autre virage.