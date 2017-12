Centres commerciaux : Unibail-Ridamco met 21 milliards d'euros pour Westfield

Le leader européen de l'immobilier commercial se renforce en signant la plus grosse acquisition jamais effectuée en Australie. Le groupe français Unibail-Rodamco va racheter Westfield dans une opération valorisant ce dernier à 24,7 milliards de dollars américains (21 milliards d'euros), ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué.

L'opération se fera par remise d'actions Unibail Rodamco, plus une somme en numéraire, valorisant à 7,55 dollars américains le titre Westfield, soit une prime de 17,8% sur le cours de clôture le 11 décembre. Pour financer la transaction, Unibail-Rodamco a conclu auprès de Deutsche Bank et Goldman Sachs un financement de 6,1 milliards d'euros pour payer ce qui servira à régler le paiement en numéraire et à couvrir une partie du refinancement de Westfield.

À l'issue de l'opération, "les actionnaires existants d'Unibail-Rodamco détiendront environ 72% des titres jumelés du Groupe et les porteurs de titres de Westfield en détiendront environ 28%", selon le communiqué. La famille Lowy, actionnaire historique de Westfield, "souhaite conserver une participation significative" dans le nouveau groupe, précise le communiqué.

Des centres commerciaux dans 27 métropoles

L'opération va donner naissance au "premier créateur et opérateur mondial de centres de shopping de destination", ont-elles indiqué dans un communiqué. Westfield détient des centres commerciaux aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. UnibailRodamco est le leader européen de l'immobilier commercial, et est présent dans 11 pays européens.

L'ensemble, qui comptera 3.700 salariés, détiendra "un patrimoine de 61,1 milliards d'euros (72,2 milliards de dollars) positionné stratégiquement dans 27 des métropolesles plus dynamiques du monde", selon le communiqué.

Dans ce portefeuille figurent notamment des centres commerciaux comme Westfield Londres, Westfield World Trade Center à New York, Les Quatre Temps à la Défense près de Paris, le Forum des Halles à Paris.

(avec AFP et Reuters)