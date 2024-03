« Dans le BTP, on est avant tout riche de ses hommes et de ses machines » (Florence Mannessier, directrice)

Des bureaux mobiles qui jouxtent six centrales à béton et des monticules de graviers et de sables, un balai de bétonnières qui sortent et reviennent après avoir coulé leurs chapes chez les clients. Situé sur la zone industrielle Ecoparc de Sorigny, au sud de Tours, le site de Béton et Matériaux de Loire constitue le cadre professionnel bien particulier de Florence Mannessier.

Si certaines manageuses auraient tendance à y déprimer, cette quinquagénaire dynamique en a fait au contraire son terrain de jeu préféré. Sauf que les toupies ne sont pas ici des jouets pour enfants mais d'immenses cylindres à vis sans fin arrimés aux camions et contenant chacun 18 tonnes de béton liquide. « BML fabrique environ 200 recettes différentes de béton pour tous types de constructions, sourie Florence Mannessier. Ponts, maisons, immeubles, hangars et bâtiments industriels requièrent des formes de matériaux bien différentes. Le BTP, contrairement aux idées reçues, est un secteur très varié et passionnant ».

Deux fois plus de travail pour les femmes

Avant de faire carrière dans le bâtiment, cette fille de viticulteurs en Bourgogne, diplômée de l'Ecole de commerce de Dijon, avait travaillé dans le commerce de vins et spiritueux, notamment pour le groupe Pernod Ricard. Après avoir fait ses armes dans le BTP entre 2005 et 2016 chez Eurochape, devenue ensuite une filiale du groupe mexicain Cemex à Dijon, Florence Mannessier rejoint comme directrice BML en 2018. Cette succursale du groupe familial angevin Nivet compte une trentaine de collaborateurs sur deux sites en Indre-et-Loire, à Sorigny et à Parçay-Meslay. Elle a réalisé un peu moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. « Cette reconversion dans le bâtiment n'est pas dûe aux circonstances mais la conséquence d'un choix bien réfléchi, explique la directrice. Il m'a séduite pour les valeurs humaines et de travail qu'il véhicule de façon marquée, contrairement à d'autres secteurs industriels. Dans le BTP, on est avant tout riche de ses hommes et de ses machines ».

Pour se faire accepter vis-à-vis de ses nouveaux subordonnés, presque tous masculins, Florence Manessier n'avait pas d'autre choix que la montée rapide en compétences. « La rigueur et le professionnalisme sont les conditions sine qua non pour se faire respecter dans ce métier, confirme-t-elle. Et pour une femme, cela demande encore plus de travail car on est attendue sur ses capacités dès le départ ». Pas droit à l'erreur en somme pour la nouvelle arrivée. « Florence a su rapidement adapter son champ lexical aux termes très techniques du BTP, se félicite Nicolas de Robien, directeur délégué du groupe Nivet. Cela a été l'une des clés de son intégration réussie à la tête de la société».

A PME familiale, management familial

Cet examen de passage franchi depuis longue date, l'ingénieure béton est aujourd'hui comme un poisson dans l'eau avec « ses gars » qu'elle appelle tous par leur prénom. Pour diriger ses collaborateurs, Florence use d'un management de proximité, à l'image de la taille de l'entreprise. « Nous nous croisons tous les jours, et je m'emploie à ce qu'il règne chez BML une bonne ambiance de travail. C'est l'avantage d'être une femme, il n'y pas de compétition entre nous et je me considère un peu comme leur mère, assure la responsable.Tout au long de l'année et, a fortiori lors des entretiens annuels, je préfère toujours mettre en avant les qualités des salariés et les faire progresser dans cette voie, plutôt que de pointer leurs défauts ».

Si la convivialité est reconnue comme l'un des traits premiers des entreprises et des chantiers du bâtiment, elle est parfois mise à mal. « Face aux difficultés rencontrées sur les chantiers, les discussions sont tendues, ça parle gras, ça parle fort, mais nous nous retrouvons toujours dans la recherche d'une solution, se félicite Florence Mannessier. J'essaye en permanence d'insuffler à mes équipes que construire est un métier de conquête apportant la satisfaction de pouvoir constater de visu le fruit de son travail. Chacun est fier et ce sentiment est facteur de motivation pour tous ». « Cet engagement, tant vis-à-vis du produit que de ses équipes caractérise parfaitement la directrice de BML, constate Nicolas de Robien. Cela crée clairement autour d'elle une émulsion positive »

5% de femmes sur les chantiers

Métier également de la parole donnée, où 20% des dossiers se concluraient chez BML sans convention par une simple poignée de main, le BTP reste peu attractif pour les femmes. En cause, une mauvaise réputation en termes de qualité de travail et de pénibilité. « Sur ces deux plans, le BTP pâtit d'une image qui n'est plus de mise avec l'amélioration sensible des vêtements professionnels contre les intempéries, et l'augmentation du nombre de locaux climatisés en cas de canicule, assure Florence Mannessier. Concernant la pénibilité, les bétons sont de plus en plus légers ce qui facilite leur transport, mais encore de plus en plus fluides, avec une mise en place facilitée sur les chantiers ». Avec en 2023 seulement 25% de collaboratrices, dont moins de 5% œuvrent directement sur les chantiers en France, le BTP doit encore convaincre de ses nouveaux atouts pour se féminiser. Un chantier de longue haleine.