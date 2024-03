Location courte durée : la startup Primo Conciergerie veut capter le marché du logement haut de gamme

Le phénomène de la location courte durée a explosé ces dernières années, passant de 300.000 de biens proposés à la location saisonnière en France en 2016, à 1 million en 2023, selon une étude Strategy /PwC. Aussi, en terme de résidences secondaires, la France se place en première position au niveau européen, avec 3,5 millions de logements, soit 10% du parc de logements. A cela s'ajoute un dernier accélérateur, celui de l'inflation persistante qui pousse un bon nombre de propriétaires à arrondir leurs fins de mois en louant leur bien. Selon une étude IFOP-FNAIM, déjà 40% des propriétaires mettaient leur résidence secondaire en location en 2017.

Cette manne, la startup Primo Conciergerie entend bien la capter. Spécialisée dans la gestion haut de gamme des biens en location de courte durée, la startup bourguignonne vient de lever 1,2 million d'euros.

Née fin 2022 de l'association de quatre amis et cousins, la startup est basée à Mâcon et à Nevers. Issus de l'investissement immobilier, du marketing, de la franchise et de l'hôtellerie, ils ont abouti à l'idée d'une conciergerie haut de gamme. « L'idée était de proposer un concept clé en main avec deux clients principaux : les propriétaires et les voyageurs », précise Mathieu Morel, l'un des associés. Ils se sont entourés de Bpifrance, la Région à travers le Fonds Régional d'aide à l'Innovation et l'Agence Économique Régionale Bourgogne Franche-Comté, la Banque Populaire, la Caisse d'Epargne, le Crédit Agricole Centre Loire, le Réseau Initiative Nièvre ainsi que plusieurs business angels et partenaires anonymes.

Une conciergerie haut de gamme

Cotés propriétaires, les « supers concierges » gèrent la gestion complète de leurs biens en location courte durée, de la gestion des réservations à l'accueil de leurs clients, en passant par la maintenance, la blanchisserie professionnelle, des produits hygiène haut de gamme et bio, le traitement aux punaises de lit deux fois par an, la supervision de la décoration intérieure ou même du conseil financier pour optimiser leur patrimoine.

Côtés voyageurs, les « supers concierges » proposent toutes les prestations que l'on peut retrouver dans un palace 5 étoiles, tels que voiturier, massage, balade en bateau, petits-déjeuners ou planches livrés, un chef sur place, la location de voiture, un livret d'accueil numérique, un numéro de téléphone disponible 24h/24 en cinq langues, etc.

Un maillage de « supers concierges »

Face à la concurrence sur le marché des conciergeries haut de gamme telles que B&B, LEHAHOST, Les Services d'Aline qui se positionne plutôt sur le littoral et les montagnes, et même s'il ne se place pas parmi les moins chers (les commissions varient entre 20 et 25 % sur le prix de la nuitée), le cofondateur de Primo Conciergerie, est confiant car la demande reste également très forte. « Nous refusons d'accompagner un bien sur six », souligne Mathieu Morel. Une sélection stricte sur des biens d'exception, qui répondent aux critères Atout France, et qui permet à ce dernier de s'enorgueillir de très bonnes notes sur les plateformes type Booking (9,9 en moyenne) et Airbnb (4,9 en moyenne). « Beaucoup d'auto-entrepreneurs se lancent dans la conciergerie pensant connaître le métier, mais la réalité c'est que la plupart ne dépassent pas les 16 mois ! », souligne-t-il.

Le modèle économique de Primo Conciergerie est fondé sur un maillage territorial de « supers-concierges », principalement dans les villes médianes de 30.000 habitants quand ces concurrents se positionnent davantage sur des grandes villes entre 80.000 et 100.000 habitants. La startup a développé une formation, qui sera bientôt labellisée Kaliopi, afin d'accompagner ses futurs licenciés. En seulement 15 jours à trois semaines, ces derniers apprennent le métier de chef d'entreprise. « Nous ne recrutons pas sur les compétences mais sur le savoir-être », précise Mathieu Morel. Etant donné que la marque s'appuie sur un écosystème local pour toutes les prestations haut de gamme, chaque nouveau licencié doit bien connaitre sa ville et ses artisans. Ce dernier n'interviendra que dans un rayon de 20 minutes afin d'assurer une réactivité dans ses déplacements.

Dans cette conciergerie nouvelle génération, le numérique amène une valeur ajoutée et ne remplace pas l'humain. Au contraire, « le numérique permet d'accompagner le concierge sur les tâches chronophages », explique Mathieu Morel. « Le concierge garde ainsi la meilleure partie du métier, au contact des voyageurs », poursuit-il. Des nouveaux livrets d'accueil numériques en vingt langues seront bientôt à disposition des voyageurs, ainsi qu'un chatbot numérique avec un humain digital qui pourra interagir sur les questions chronophages. « Par exemple, si le voyageur a prévu d'arriver tardivement dans la nuit, la plateforme numérique pourra lui proposer automatiquement de se faire livrer un plateau repas », précise le cofondateur.

Entre 20.000 et 25.000 biens « labellisés »

Primo Conciergerie est déjà présente dans 25 villes en France et en Europe. « Aujourd'hui, nous sommes présents de Metz à Figari. Nous ouvrons prochainement une antenne à Zurich et en Suisse et nous visons Ibiza d'ici fin 2024 », précise Mathieu Morel. Primo Conciergerie affiche l'objectif ambitieux de 70 nouveaux territoires ouverts d'ici fin 2024. « L'idée est de développer le concept en France et ensuite de conquérir les pays limitrophes », poursuit-il. La startup vise, à court termes, entre 20.000 et 25.000 biens « labellisés » Primo Conciergerie.