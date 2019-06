Rénovation thermique des bâtiments, le poids du retard français

Lors d'un point d'étape sur la révision de la feuille de route énergétique (PPE) de la France et de sa stratégie bas carbone (SNBC) en 2018, il ressortait que sa trajectoire la plaçait à un niveau de 6 % supérieur au volume maximum d'émissions de gaz à effet de serre prévu pour 2023. Et que la principale cause de ce retard était imputable à la situation dans les secteurs des transports et surtout du bâtiment, qui a enregistré la hausse la plus significative de ses émissions (+ 11 %) sur la période étudiée.

Pourtant les plans se succèdent depuis le Grenelle de l'environnement, qui fixait dès 2007 l'objectif de 500.000 logements rénovés chaque année. La Loi de transition énergétique de 2015 prévoyait la rénovation à l'horizon 2025 de 7 millions de « passoires énergétiques ». Le plan présenté par Nicolas Hulot en mars 2018 visait lui l'éradication « d'ici dix ans » (soit 2028) de 1,5 million de ces logements de classe énergétique F et G occupés par des propriétaires aux faibles revenus. Mais un an après, force est de constater que les actions prévues pour atteindre ces objectifs, pourtant déjà révisés à la baisse, n'ont pas été mises en oeuvre.

Baisse de 25 % des aides

De...