Biotech : comment SideROS veut vaincre le cancer par le fer

La jeune pousse SideROS met au point une nouvelle arme. Sa molécule vise à tuer les cellules souches cancéreuses responsables des rechutes et des métastases. La bonne idée : les attaquer à partir de leur spécificité pour les détruire sans abimer les autres. Le projet de SideROS est parti d'une découverte. En étudiant les cellules souches cancéreuses qui font croître les tumeurs et provoquent des récidives, Raphaël Rodriguez a remarqué qu'elles contenaient beaucoup plus de fer que toutes les autres. C'est notamment ce qui leur permet de se multiplier très vite pour entretenir les tumeurs. C'est donc ce fer que va viser le chercheur pour détruire ces cellules spécifiques responsable des rechutes de...