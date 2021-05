Covid : le "Tchernobyl du XXIe siècle" aurait pu être évité, affirment des experts de l'OMS

(Crédits : Denis Balibouse)

Dans un rapport publié mercredi, les experts de l'OMS dénoncent le "cocktail toxique constitué de mauvais choix stratégiques et d'une myriade d'échecs, de lacunes et de retards" qui a conduit à cette catastrophe sanitaire et réclament d'urgence de vastes réformes des systèmes d'alerte et prévention. Le groupe constitué de 13 experts, a passé les huit derniers mois à examiner la propagation de la pandémie et les mesures prises par l'agence sanitaire et par les Etats pour y faire face.