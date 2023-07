Grâce à un accord financier avec Sanofi, la biotech lyonnaise Adocia sort la tête de l'eau

Adocia a retrouvé de l'oxygène. Sanofi, laboratoire pharmaceutique français, va en effet, selon un communiqué, verser à la biotech lyonnaise 10 millions d'euros « en contrepartie d'un droit de négociation exclusive sur son produit M1Pram (insuline rapide) en vue d'un partenariat mondial ».

Lire aussiSanté : Boiron s'apprête à quitter la Bourse

Adocia a également « obtenu l'engagement d'investisseurs, incluant Bpifrance et Gérard Soula (cofondateur de la biotech, ndlr) en vue de réaliser une augmentation de capital de 5 millions d'euros », tandis que Vester Finance doit émettre des obligations convertibles pour un montant additionnel de 5 millions d'euros, a précisé la société.

Selon son communiqué de presse, Adocia ne respectait plus ses engagements financiers envers son principal prêteur, IPF Partners, depuis le 31 mars. Une mise en demeure de celui-ci le 1er juin avait poussé Adocia à suspendre sa cotation le même jour. Les accords signés avec Sanofi et les investisseurs ont permis à la biotech de rembourser sa dette de 9,8 millions d'euros à IPF Partners. Adocia estime avoir désormais suffisamment de trésorerie pour tenir jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024, grâce notamment à une « priorisation de son portefeuille de produits ».

Comptant une centaine de collaborateurs, Adocia est une biotech qui cherche à développer de nouvelles solutions thérapeutiques dans le domaine des maladies métaboliques, principalement le diabète et l'obésité. Le laboraoire avait annoncé début juin avoir « demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur le marché règlementé d'Euronext Paris à compter de ce jour », sans donner alors plus de détail. Son action sera à nouveau cotée sur Euronext Paris jeudi à 9 heures. La dernière cotation était de 3,96 euros.

Sanofi tourne la page Covid-19 A l'occasion d'une conférence dédiée aux investisseurs, Sanofi a dit vouloir « lancer au moins cinq nouveaux programmes de phase III de vaccins innovants d'ici à 2025 », notamment contre la bronchiolite des jeunes enfants, le pneumocoque et la fièvre jaune. Parallèlement, le groupe, qui compte parmi les grands fabricants mondiaux de vaccins, a réaffirmé son objectif de chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards d'euros dans ce domaine d'ici à 2030. La grippe fait elle aussi l'objet de recherche de vaccin de la part du groupe, qui veut « améliorer la technologie ARN messager » telle qu'elle est disponible actuellement. Elle montre en effet, selon le groupe, une forte réponse immunitaire pour la souche A, mais une réponse insuffisante pour la souche B, un constat valable également pour les autres laboratoires. Sanofi, qui avait tenté de développer un vaccin anti-Covid utilisant la technologie de l'ARN messager, y avait finalement renoncé. Mais après avoir raté le coche et pris du retard par rapport aux laboratoires américains Moderna et Pfizer, ou l'allemand Curevac, le géant de l'industrie de la santé a affiché en 2021 sa volonté d'accélérer dans cette technologie. Il y a investi massivement et créé un centre dédié aux vaccins à ARNm.

(Avec AFP)