Charleville-Mézières : plus de 3.000 logements chauffés grâce à neuf fours de PSA

C'est l'histoire d'un « projet exemplaire au coeur du territoire », selon Sylvie Jéhanno, PDG de Dalkia. La filiale d'EDF spécialisée dans les énergies renouvelables et de récupération a mis en service début janvier un projet mûri depuis 2015. Pour alimenter le réseau de chaleur du quartier de La Citadelle dans la ville de Charleville-Mézières (Ardennes), elle est parvenue à utiliser l'énergie, jusqu'à présent gaspillée, émise par neuf fours de l'usine locale de PSA. Une déperdition qui représentait un tiers de la puissance du gaz utilisé.

Grâce à un échangeur qui réduit la température des fumées de 300 °C à 100 °C, 28 GWh d'énergie vont être récupérés chaque année, calcule Dalkia. Ils permettront d'éviter l'émission de 7.000 tonnes de CO2, tout en assurant, avec l'appui d'une petite chaufferie biomasse, 100% des besoins du réseau l'été et 60% l'hiver - le reste étant assuré par une centrale de cogénération et des chaudières au gaz d'appoint. L'investissement, de plus de 9 millions d'euros, a bénéficié d'un apport du fonds chaleur de l'Ademe de 4 millions d'euros.

Un verdissement du réseau

L'idée de valoriser l'énergie fatale de l'usine de PSA avait déjà surgi dans le cadre d'un...