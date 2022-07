EDF : l'État met près de 13 milliards d'euros sur la table pour la renationalisation

Pourquoi renationaliser EDF ?

L'Etat détient actuellement près de 84% d'EDF. Détenir 16% de capital supplémentaires qu'est-ce que cela va changer ? Cette opération permet surtout à l'Etat de retirer l'entreprise de la Bourse et ainsi de la sortir de la dictature des marchés financiers. L'électricien redoute en effet une nouvelle dégradation de sa note alors que l'agence d'évaluation Standard & Poors l'a placé, fin mai, en surveillance négative. Le risque pour EDF c'est d'être dans l'incapacité de refinancer sa dette et de ne pas parvenir à négocier de nouvelles lignes de financement. Or, EDF a besoin d'énormément de liquidités pour mener à bien, entre autres, la construction de six nouveaux EPR, commandés par Emmanuel Macron, voire huit supplémentaires. Un chantier colossal évalué à au moins 50 milliards d'euros. Un montant qui nécessite forcément une large participation étatique. En renationalisant EDF, l'Etat aura donc plus de marge de manœuvre pour trouver des mécanismes de financement. Reste que cette nationalisation n'est qu'une première étape nécessaire, et non une solution structurelle pour sortir EDF de l'impasse. Le gouvernement français doit désormais engager au plus vite des négociations avec Bruxelles, sur la régulation du nucléaire et les modalités de financement du nouveau nucléaire. Malgré les enjeux de souveraineté énergétique ravivés par la guerre en Ukraine, la Commission pourrait être très exigeante sur les règles de concurrence.