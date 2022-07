EDF : l'Etat lance la succession de Jean-Bernard Lévy pour mener à bien la relance du nucléaire

Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, sera le patron qui a obtenu la relance du nucléaire. Un successeur aura la charge de mener à bien sa réalisation. Au lendemain de l'annonce par Elisabeth Borne de la renationalisation d'EDF, Bercy et l'énergéticien ont annoncé le départ de Jean-Bernard Lévy avant la fin de son mandat fin mars 2023. « L'Etat et Jean-Bernard Lévy sont convenus de lancer dès à présent le processus de succession de ce dernier à la tête d'EDF », a annoncé le ministère des Finances.

Mener à bien la relance du nucléaire

« En accord avec Jean-Bernard Lévy, le nouveau président-directeur général d'EDF pourra être désigné avant cette échéance afin que le nouveau dirigeant soit rapidement en mesure de mettre en œuvre les chantiers stratégiques et industriels annoncés par le Président de la République à Belfort le 10 février 2022, notamment le lancement du programme de construction de six réacteurs nucléaires EPR 2 et la contribution d'EDF au développement accéléré des énergies renouvelables. Il aura aussi pour priorité à plus court terme d'assurer la remise en service des réacteurs nucléaires arrêtés pour maintenance »,

Conduire pendant 5 ou 10 ans le plus grand programme nucléaire au monde peut faire rêver beaucoup de monde, même si la rémunération sera moindre que dans une entreprise privée. L'oiseau rare devra avoir les épaules pour mettre en tension une entreprise de cette taille et s'assurer de structurer une filière nucléaire française. Un profil d'ingénieur semble nécessaire, qui plus est jeune pour pouvoir s'inscrire dans la durée de deux mandats.

