Fusion nucléaire : Oklo, la start-up du patron d'OpenAI, va entrer en Bourse

Oklo, jeune société créée en 2013, va faire son entrée en Bourse. Elle va pour cela fusionner avec AltC Acquisition, un véhicule déjà coté au New York Stock Exchange et dont la seule vocation est de permettre à une société d'entrer en Bourse plus facilement (aussi appelé SPAC), avec des contraintes réglementaires allégées. La start-up prévoit de lever 500 millions de dollars lors de cette opération, selon un communiqué publié mardi.

Cette somme sera consacrée à la réalisation de son premier réacteur à fusion, baptisé Aurora. Le groupe de Santa Clara (Californie) vise une mise en service en 2026 ou 2027.

« Les deux ingrédients les plus importants d'un avenir prometteur sont l'abondance d'intelligence et d'énergie. Je m'intéresse depuis longtemps au potentiel que présente le nucléaire pour créer de l'énergie propre, fiable et abordable à grande échelle », a commenté Sam Altman, président d'Oklo depuis 2015.

Ce trentenaire s'est fait connaître avec le lancement, en novembre, de ChatGPT, interface d'intelligence artificielle dite générative, qui propose des réponses détaillées à des questions formulées en langage courant.

La transaction, qui a été approuvée par les conseils d'administration d'Oklo et d'AltC, « devrait être conclue fin 2023 ou début 2024 ». Elle doit encore être soumise notamment à l'approbation des actionnaires d'AltC et des actionnaires d'Oklo, précise le communiqué.

De petits réacteurs basés sur la fusion nucléaire

Concrètement, Oklo prévoit de construire des petits réacteurs nucléaires - aussi appelés SMR (small modular reactors) - capables de produire de l'électricité grâce à la fusion nucléaire. Ce procédé diffère de la fission, actuellement utilisée dans les centrales classiques. La jeune pousse veut aussi proposer un service de recyclage du combustible nucléaire.

« La technologie d'Oklo est conçue pour être installée sur un large éventail de sites, nécessite beaucoup moins de terrain que les réacteurs nucléaires traditionnels et fonctionne pendant au moins une décennie avec du combustible recyclé ou neuf avant le ravitaillement, ce qui devrait rendre ses solutions idéales pour les clients tels que les centres de données, les services publics, les installations de défense, les communautés, les usines et les sites industriels », expose la start-up dans son communiqué.

Oklo ne dispose encore d'aucun site propre actuellement. Elle s'est vu refuser, en janvier 2022, un permis de construction d'un SMR en Idaho par l'Agence de régulation du nucléaire (NRC), en raison notamment d'un manque d'informations sur les risques d'accidents et les réponses prévues en pareil cas.

Tous les espoirs du monde sur la fusion

La fusion nucléaire suscite d'immenses espoirs dans le monde entier. Et pour cause, si l'homme savait la contrôler, cette source d'énergie cocherait toutes les cases. De fait, l'électricité qu'elle pourrait délivrer serait quasi illimitée, décarbonée, sûre, et ne produirait quasiment aucun déchet radioactif. Cette technologie est basée sur la fusion d'atomes d'hydrogène pour donner de l'hélium, contrairement à la fission qui consiste à casser des noyaux d'atomes lourds en les bombardant de neutrons. Elle est encore en cours de développement depuis des décennies.

La recherche avance d'ailleurs. En décembre dernier, et pour la première fois dans l'histoire, un laboratoire américain a réussi à produire plus d'énergie pendant une réaction de fusion nucléaire qu'il n'en avait été nécessaire pour initier le processus, du moins au niveau du combustible. Une bonne nouvelle même si la route est encore longue avant de voir sortir de terre une centrale électrique basée sur ce principe.

La France et l'Europe ne sont par ailleurs pas en reste dans la recherche sur le procédé de fusion nucléaire. Installé au cœur de la Provence, le programme scientifique international ITER doit faire la preuve que l'électricité de demain sera issue de cette fusion, non émettrice de CO2. La machine qui doit le démontrer - appelée Tokamak - est en cours de construction depuis 2007 dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Paul-lez-Durance. La première fusion à pleine puissance devait se produire d'ici à 2035.

(Avec AFP)