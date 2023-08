Pour financer ses centrales à gaz « zéro émission », l’Allemagne décroche un accord avec Bruxelles

Comme un symbole des choix diamétralement opposés entre Berlin et Paris en termes de mix énergétique. Alors que l'Allemagne fait toujours obstacle au cadre incitatif voulu par la France pour financer ses réacteurs nucléaires, suscitant de vives tensions entre les deux pays, celle-ci pousse, dans le même temps, pour obtenir l'autorisation de subventionner de nouvelles centrales à gaz sur son territoire... au nom de la lutte contre le dérèglement climatique.

Lire aussi« Le Chili peut produire l'hydrogène vert le moins cher du monde » (Nicolás Grau, ministre chilien de l'Economie)

L'idée peut paraître saugrenue. En effet, elles émettent beaucoup plus de CO2 que les centrales atomiques. Mais si l'on en croit la coalition gouvernementale (SPD, FDP et Verts), ces nouvelles installations fonctionneront bientôt à partir d'hydrogène, issu lui-même d'électricité décarboné, en lieu et place du gaz fossile.

Et force est de constater que l'argumentaire commence à convaincre la Commission européenne. Si cette dernière n'a pas encore donné son feu vert définitif, le ministre allemand de l'Economie et du climat, Robert Habeck, a salué, mardi 1er août, « d'importants progrès » dans les discussions. Malgré des négociations « intenses », il a ainsi assuré qu'un accord avait été trouvé sur le cadre juridique des appels d'offres prévus pour les nouvelles infrastructures, afin de se conformer à la législation européenne sur les aides d'État. Un « pas décisif » pour Berlin, qui espère intégrer les subventions pour les futures centrales dans le cadre des projets de décarbonation de l'Union. Ce qui garantirait une approbation plus rapide et un montant d'aide plus important.

« Il y a toujours des phases où le vent et le soleil ne suffisent pas »

Il faut dire que le sujet s'avère capital pour l'Allemagne, confrontée à une équation quasiment impossible : sans le nucléaire, définitivement arrêté depuis l'année dernière, et le charbon, dont elle a toutes les peines du monde à se défaire, celle-ci aura besoin d'un socle de moyens de production pilotable. C'est-à-dire sans variations imprévisibles de l'offre, afin de pallier l'intermittence de l'approvisionnement en énergies solaire et éolienne. « Il y a toujours des phases où le vent et le soleil ne suffisent pas », a ainsi justifié Robert Habeck mardi. En allemand, le terme « Dunkelflaute » (marasme sombre), qui qualifie ces périodes de creux de la production d'origine renouvelable, a d'ailleurs fait son entrée dans le langage courant.

C'est à ces moments-là que les fameuses centrales thermiques devront donc intervenir. L'idée : maintenir à flot une industrie extrêmement gourmande en énergie, alors que « la sécurité de l'approvisionnement sera toujours la priorité absolue », a rappelé Robert Habeck.

Cependant, celles-ci fonctionneront en base, c'est-à-dire « quelques heures dans l'année » seulement, assure le gouvernement. Elles seront donc appelées lors des moments critiques sur le réseau, correspondant à une pointe de la demande et un déficit de la production. C'est d'ailleurs pour cette raison que Berlin entend les subventionner : le fait de ne tourner que de manière sporadique affectera leur rentabilité.

Surtout, ces centrales devront être « hydrogen ready », c'est-à-dire prêtes pour carburer à l'hydrogène plutôt qu'au gaz naturel, afin d'être « climatiquement neutres ».

« La conversion et la décarbonation du parc de centrales électriques fossiles, c'est la prochaine étape importante », a ainsi souligné Robert Habeck.

30 gigawatts de centrales mis en appel d'offres dès l'an prochain

La Commission européenne a néanmoins d'ores et déjà posé des « garde-fous » : d'abord, une partie des centrales en question devront fonctionner directement à l'hydrogène, sans passer par la case fossile. Ainsi, il a été convenu que l'Allemagne organisera un appel d'offres pour 8,8 gigawatts (GW) de nouvelles centrales qui tourneront d'office à l'hydrogène.

En revanche, jusqu'à 15 GW de capacités supplémentaires appelées fonctionneront initialement au gaz naturel, avant d'être connectées au réseau d'hydrogène « d'ici à 2035 ». Mardi, Robert Habeck a précisé que le processus d'appel d'offres pour 10 GW de ces centrales au gaz et à l'hydrogène aura lieu d'ici 2026. Le gouvernement évaluera ensuite le processus avant d'adjuger les 5 GW restants.

Lire aussiClimat : le faux-semblant du modèle énergétique allemand

En outre, le gouvernement n'écarte pas la nécessité de centrales électriques au biométhane et à la biomasse. À partir de l'année prochaine, un total de 30 GW de nouvelle capacité de centrale électrique supplémentaire devrait ainsi être mis en appel d'offres.

Concertation après la trêve estivale

Il n'empêche, la partie n'est pas encore remportée pour l'Allemagne. En effet, la Commission européenne reste frileuse à l'idée d'intégrer les subventions pour ces centrales dans le cadre des projets de décarbonation de l'UE, selon le Spiegel. Et pour cause, la construction de nouvelles centrales électriques basées sur la combustion de gaz naturel peut difficilement être classée parmi les technologies permettant une élimination progressive des énergies fossiles. Par conséquent, seule la partie hydrogène respectueuse du climat pourrait être subventionnée, ce qui réduirait considérablement le montant des aides.

Cependant, rien n'est encore arrêté : une phase de concertation débutera à la fin de l'été, lors de laquelle la procédure formelle d'aide d'État auprès de la Commission européenne sera poursuivie, a précisé mardi le gouvernement allemand.

Rendement faible

Une autre question reste en suspens : comment produire tout l'hydrogène nécessaire, alors qu'il est déjà largement convoité pour d'autres usages, comme les transports ou l'industrie ? « Des investissements importants doivent être réalisés dans la production, le transport et le stockage de l'hydrogène et de ses infrastructures », concède le gouvernement dans un communiqué de presse publié mardi.

Pour rappel, cette molécule est aujourd'hui « fabriquée » à partir de gaz fossile, par vaporeformage du méthane. Pour être décarbonée, celle-ci devrait être issue d'un procédé d'électrolyse consistant à décomposer l'eau grâce à un courant électrique. Mobiliser ensuite cet hydrogène dans une centrale à gaz consisterait donc à générer de l'électricité, afin de mettre au point du gaz... pour produire de l'électricité. Par conséquent, le rendement ne dépasserait pas 30%, dans le meilleur des cas.

A ces 70% de perte d'électricité s'ajouterait le coût élevé des infrastructures d'électrolyse et de stockage. « Et pour ces dernières, la démonstration de faisabilité à grande échelle est encore en attente », expliquait, il y a quelques mois, à La Tribune Maxence Cordiez, ingénieur dans le secteur de l'énergie. Le gestionnaire du réseau électrique français, RTE, a d'ailleurs étudié cette piste dans ses fameux scénarios de décarbonation du mix électrique de l'Hexagone, notamment dans la trajectoire 100% renouvelable. Résultat : celle-ci est « soumise à des incertitudes technologiques [...] et surtout industrielles », pointe l'organisme.

Diplomatie de l'hydrogène avec les pays du Sud

Surtout, l'Allemagne ne disposera jamais de suffisamment d'électricité bas carbone pour produire l'hydrogène nécessaire - à moins, évidemment, de recourir au gaz fossile, ce qui n'aurait pas de sens d'un point de vue économique et climatique. Le gouvernement ne s'en cache d'ailleurs pas : l'objectif de production domestique d'hydrogène « renouvelable » s'élève pour l'heure à 14 térawattheures (TWh) seulement, pour une consommation estimée autour de 100 TWh en 2030 !

Pour le reste, le pays tente de tisser une véritable diplomatie de l'hydrogène, notamment avec les pays du Sud. L'Allemagne a mis en place en 2021 un instrument ambitieux pour financer le développement de projets en dehors de l'Union européenne, baptisé H2Global. Celui-ci s'étendra d'ailleurs à tous les Etats membres volontaires, a annoncé début juin la Commission européenne. Une manière, là encore, d'approuver la stratégie de Berlin.

Lire aussiL'UE compte subventionner la production d'hydrogène... à l'étranger