La Suède a peur de manquer de gaz, elle sonne l’alerte auprès de l’Union européenne

L'agence de l'Énergie suédoise a décidé « de suivre l'exemple du Danemark ». Tout comme son voisin hier, avec qui elle a un « marché du gaz commun », la Suède a donc annoncé ce mardi 21 juin activer le premier niveau du système d'alerte mis en place depuis quelques années par l'Union Européenne, en raison de l'incertitude sur ses approvisionnements en gaz russe.

Pour rappel, ce système permet aux États en difficulté, en matière de fourniture de gaz, de bénéficier de l'assistance d'un autre État membre de l'UE. Il est divisé en trois niveaux : "pré-alerte" ("early warning"), "alerte", et "urgence". En déclenchant le niveau de pré-alerte, la Suède peut aussi commencer à rationner les approvisionnements.

Lundi, l'agence danoise pour l'énergie a elle aussi activé le passage au premier niveau d'alerte, évoquant « une situation grave » et « exacerbée par la réduction des approvisionnements » tout en précisant que les stocks en gaz du Danemark étaient pleins « à environ 75% ». Le Danemark est privé de gaz russe depuis le 1er juin dernier, la société énergétique danoise Ørsted ayant refusé de régler le paiement de ses livraisons en roubles.

Alors que l'Europe est confrontée à une crise gazière, Engie (ex-GDF) a affirmé ce jeudi 21 juin ne pas rencontrer de difficultés. Et ce alors que plus aucun mètre cube de gaz russe n'arrive dans l'Hexagone par gazoduc (les importations de gaz russe liquéfié par bateaux méthaniers se poursuivent néanmoins). « Aujourd'hui, nous n'avons pas de difficultés à alimenter nos clients », a assuré Cécile Prévieu, directrice générale adjointe d'Engie, en charge des activités solutions clients.

« Le groupe Engie a une politique de diversification sur ses approvisionnements en gaz. On a d'autres fournisseurs et on accélère sur cette diversification, notamment avec l'Algérie ou la Norvège », a-t-elle ajouté, en précisant que les stockages se remplissaient bien. « Sur la France, on est presqu'à 60% aujourd'hui ».