Les plus vieux réacteurs nucléaires français pourront fonctionner jusqu'à 50 ans

C'est officiel. Le gendarme du nucléaire donne son feu vert à la prolongation de dix ans de la durée de vie des plus vieux réacteurs nucléaires français. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a publié, ce 25 février, une décision attendue portant sur les 32 réacteurs nucléaires de 900 MWe (mégawatts électriques) d'EDF. Dans ce texte, l'ASN fixe les conditions pour qu'ils puissent fonctionner au-delà de leur quatrième "réexamen périodique", qui a lieu tous les dix ans.

Ces réacteurs à eau pressurisée sont les plus anciens des 56 réacteurs que compte le parc nucléaire tricolore. Ils ont été mis en service à la fin des années 1970, et 13 d'entre eux ont d'ores et déjà dépassé les 40 ans de fonctionnement. Or, si les réacteurs nucléaires français ont été autorisés sans limitation de durée de fonctionnement, EDF avait initialement envisagé une durée de vie de 40 ans.

32 réacteurs de huit centrales concernés

Le gendarme du nucléaire devait donc se prononcer sur la poursuite, ou non, du fonctionnement de ces 32 réacteurs, qui concernent les centrales de Bugey (Ain), de Blayais (Gironde), de Chinon...