Technip Energies sera plus rentable que prévu

Technip Energies, spécialiste des grands projets d'ingénierie parapétrolière, est en passe de confirmer ses attentes pour 2021. A l'image du premier semestre de l'année, au cours duquel, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,24 milliards d'euros, en hausse de 8% par rapport à l'an passé. L'industriel a en effet pu sécuriser, au moment du début de la reprise après la crise Covid-19, son carnet de commandes qui « concernent pour l'essentiel des projets liés à la transition énergétique, notamment le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) », précise le groupe dans un communiqué.

Aussi, la société, née en début d'année de sa scission avec l'américain TechnipFMC, a relevé ses prévisions de marges entre 5,8% et 6,2%, contre une fourchette de 5,5% à 6% précédemment. Au premier semestre, celle-ci s'est élevée à 6,3%. Son résultat net a atteint 100,3 millions d'euros sur ce semestre.

Le groupe suit donc la trajectoire prévue puisqu'elle prévoyait un chiffre d'affaires de 6,5 à 7 milliards d'euros (contre 5,9 à 6,1 milliards prévus pour 2020).

« Notre chiffre d'affaires au premier semestre conforte nos prévisions pour l'exercice 2021. La poursuite d'une très bonne exécution opérationnelle sur l'ensemble de notre portefeuille de projets s'est accompagnée de progrès notables dans la réduction des coûts indirects », indique Arnaud Pieton, directeur général.

L'accélération des prises de commandes

Après la période de crise du Covid-19 qui a "réduit temporairement mais de manière significative" la demande de produits et services de la société, comme l'indiquait en début d'année Arnaud Pieton, le groupe a engrangé des prises de commandes à 7,9 milliards d'euros au premier semestre (contre 1,1 milliard au premier semestre 2020, en pleine crise Covid). Le carnet de commandes a, lui, atteint 17,5 milliards d'euros sur les six premiers mois.

La société indiquait d'ailleurs disposer d'un "réservoir important d'opportunités de marché" annuel estimé à plus de 100 milliards d'euros.

Avec environ 15.000 salariés dans 34 pays, Technip Energies occupe des positions de premier plan dans le GNL, l'hydrogène et l'éthylène, et se positionne sur les marchés en croissance de la "chimie durable" et de la gestion du CO2.

Technip Energies est immatriculée aux Pays-Bas, avec un siège social et opérationnel à Paris.

(Avec Reuters)