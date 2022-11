Réchauffement climatique : la perspective d'un accord s'éloigne à la COP 27

Pas encore de clap de fin pour la COP 27...ni d'accord. Malgré des discussions qui se sont prolongées toute la nuit, les négociations de ce rendez-vous qui se tenait cette fois à Charm el-Cheikh en Egypte semblaient sur le point de s'effondrer ce samedi matin. Preuve en est, l'Union européenne s'est dite prête à partir sans entente plutôt que d'accepter « un mauvais accord » supposant une remise en cause « inacceptable » des engagements sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. « Plutôt pas d'accord qu'un mauvais accord », a ainsi lancé le vice-président de la Commission Frans Timmermans devant la presse alors que la 27e conférence internationale sur le climat a été prolongée d'au moins une journée.

L'avenir des énergies fossiles, dont l'utilisation, depuis la révolution industrielle, est essentiellement responsable du réchauffement de la planète, fait l'objet de tractations intenses menées par les négociateurs de près de 200 pays réunis au sein de la station balnéaire. Mais le projet de texte final publié par la présidence égyptienne ne marque pas d'avancées sur ce point, même s'il souligne pour la première fois la nécessité d'accélérer dans les énergies renouvelables. En outre, les engagements actuels des différents pays sont loin de permettre de tenir les 1,5°C, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Selon les analyses de l'ONU, ils permettent au mieux de limiter le réchauffement à 2,4°C d'ici la fin du siècle, menant l'humanité vers le risque que des points de bascule irréversibles soient atteints et provoquent un emballement incontrôlable du dérèglement climatique.

Remise en cause des acquis de Glasgow et de Paris

« Nous sommes inquiets de certaines des choses que nous avons vues et entendues au cours des dernières 12 heures », s'est, en effet, inquiété, Frans Timmermans, ajoutant que l'objectif des Européens était de garder « en vie » la limite de réchauffement de 1,5°C. « A ce stade, la présidence égyptienne remet en cause les acquis de Paris et de Glasgow sur la baisse des émissions. C'est inacceptable pour la France et les pays de l'UE », avait-on déjà dit, peu avant, dans l'entourage de la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

De son côté, la présidence égyptienne s'est défendue, déclarant que la « grande majorité » des pays trouve les propositions « équilibrées ». Le ministre égyptien des Affaire étrangères Sameh Choukri a renvoyé les parties à leurs responsabilités, appelant à la « flexibilité » et indiquant qu'il allait consulter le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, présent à Charm el-Cheikh.

Avancées sur la question des « pertes et des dommages »

Autre question au menu des négociations, celle, complexe, des « pertes et dommages ». Ce sujet, des plus complexes, concerne les dégâts déjà occasionnés par le changement climatique et s'est retrouvé au coeur des débats après les inondations historiques qui ont frappé le Pakistan et le Nigeria, et pour lesquels les pays en développement réclament un fonds dédié. Fin août, le gouvernement pakistanais et l'ONU avaient lancé un appel aux dons pour financer l'aide d'urgence, le pays estimant avoir besoin de plus de 10 milliards de dollars pour réparer et reconstruire.

Contrairement à l'enlisement des négociations sur l'objectif de tenir les 1,5°C, de timides avancées ont eu lieu à ce sujet au centre des frictions Nord-Sud. Si les pays riches sont, depuis des années, très réticents à l'idée d'un financement spécifique, l'Union européenne a laissé entrevoir une ouverture jeudi en acceptant le principe d'un « fonds de réponse aux pertes et dommages », réservé aux « plus vulnérables » sur une « base de contributeurs élargie », sous entendu à la Chine, qui s'est considérablement enrichie en trente ans. L'offre européenne a été saluée comme « une concession et une percée majeures » par Seve Paeniu, ministre des Finances du petit archipel pacifique de Tuvalu, menacé par la montée des eaux. Mais ni la Chine ni les Etats-Unis n'ont fait connaître leur position dans l'immédiat. En outre, les « facilitateurs » du dossier ont publié une proposition de résolution sur la question, avec trois options, dont une actant le principe de création d'un fonds dont le fonctionnement exact sera ensuite déterminé. Une option jugée vendredi acceptable « avec quelques changements » par Sherry Rehman, ministre pakistanaise du Changement climatique et présidente en exercice du puissant groupe de négociation G77+Chine, qui compte plus de 130 pays.