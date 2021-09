TotalEnergies signe un méga-contrat à 23 milliards d'euros en Irak

TotalEnergies vient de décrocher un méga-contrat pour quatre grands projets en Irak censés réduire la dépendance aux énergies fossiles de Bagdad. L'Irak, actuellement dépendant de son voisin iranien qui lui fournit un tiers de ses besoins en gaz et en électricité, cherche en effet à exploiter davantage son potentiel dans le domaine des énergies renouvelables. Le deuxième pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) dispose d'immenses réserves de pétrole et de gaz, mais est confronté à une crise énergétique aiguë et fait face à d'incessantes coupures d'électricité qui alimentent le mécontentement social.

Les quatre projets concernent le domaine du gaz naturel, de l'énergie solaire et du retraitement de l'eau de mer dans le Sud irakien dont les investissements atteindront au total 27 milliards de dollars (22,7 milliards d'euros), selon le ministre irakien du Pétrole, Ihsan Abdul-Jabbar Ismail.

"Il s'agit du plus gros investissement d'une entreprise occidentale en Irak", s'est félicité Ihsan Abdul-Jabbar Ismail.

Le groupe français n'a de son côté pas commenté ni confirmé le montant du contrat. Il indique être présent en Irak depuis les années 1920, dans l'exploration-production d'hydrocarbures, avec aujourd'hui des participations minoritaires dans le champ de production pétrolière d'Halfaya (Missan, sud) et dans le bloc d'exploration de Sarsang (nord du Kurdistan irakien). Il y commercialise aussi des produits (lubrifiants) et services.

Les travaux débuteront "d'ici la fin de l'année"

Dans ces quatre projets, TotalEnergies prévoit un investissement initial de 10 milliards de dollars. Les travaux d'ingénierie vont débuter "immédiatement", a précisé le PDG du groupe français, Patrick Pouyanné, lors d'une cérémonie de signature à Bagdad.

"Nous prévoyons de mobiliser les équipes en Irak, à Bassorah, d'ici la fin de l'année 2021", a-t-il précisé.

Le ministre irakien du Pétrole a déclaré que TotalEnergies allait notamment investir, dans une première phase, 3 milliards de dollars dans un projet visant à injecter de l'eau de la mer du Golfe dans des champs pétroliers afin d'en améliorer la production. Le géant français investira aussi 2 milliards de dollars dans la construction d'une station de production de gaz naturel dans les cinq gisements méridionaux de West Qurna 2, Majnoun, Artaoui, Tuba and Luhais, selon le ministre. Un autre projet concerne l'augmentation de la production de pétrole sur le gisement d'Artaoui.

Enfin, le quatrième projet concerne la mise en place d'un champ de panneaux solaires à Artawi, près de Bassora dans le sud. A terme, les panneaux devraient produire "1.000 mégawatts", a précisé une source au ministère irakien du Pétrole, soit l'équivalent de l'énergie dégagée par un réacteur nucléaire. "L'Irak ne paiera rien", selon elle.

(Avec agences)