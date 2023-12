Le tourangeau Faiveley Transport, moteur du futur train léger innovant

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) validera en principe courant décembre les premiers travaux du consortium constitué en septembre 2022 autour du projet de Train Léger Innovant, baptisé TELLi par la SNCF.

Constitué de 11 partenaires, il intègre notamment les groupes Thales, Alstom, CAF, Cap Gemini et Texelis. Faiveley Transport fabriquera quant à lui les portes et les rampes d'accès, le système de freinage, ainsi que les climatiseurs des batteries.

Le futur TELLi, d'une longueur réduite à 30 mètres, est conçu prioritairement pour les lignes de dessertes fines du territoire gérées par les régions. A la clé, une réduction de 30% des coûts totaux. Plus léger que le plus petit des TER actuels, fonctionnant sur batteries ou caténaires électriques, il permettra d'une part des charges d'exploitation minorées grâce à une usure moindre des voies et une consommation d'énergie réduite. L'aspect décarbonation est aussi pris en ligne de compte avec l'abandon du carburant diésel sur ces voies.

D'autre part, le train sera modulable afin d'accueillir environ 80 voyageurs, ainsi que du fret de marchandises. La polyvalence constitue un élément central pour les collectivités régionales, déterminées pour la plupart à réduire les différents flux de transports routiers sur leur territoire.

500 rames de Trains Légers Innovants à terme

Le consortium Train Léger Innovant a prévu d'investir au total 89 millions d'euros dans la R&D du projet. 25% de cette enveloppe est pris en charge par l'Etat dans le cadre du Plan de relance France 2030. Alors que la validation complète de l'ADEME est attendue courant 2025, les premiers appels d'offres des régions interviendront dans la foulée. La livraison des premiers matériels et la mise en service sont, elles, prévues à l'horizon 2029. « Nous tablons sur des commandes d'une cinquantaine de trains au départ, précise Charles Berling, directeur du projet TELLi à la SNCF. Avec environ 100 petites lignes concernées dans l'Hexagone, le potentiel total d'équipement est à terme d'environ 500 rames ».

Booster pour Faiveley

Si ces perspectives favorables ont largement poussé Faiveley Transport à être partie prenante du consortium Train Léger Innovant, le fabricant met également à profit les études réalisées pour le reste de son activité. « Le travail sur l'accessibilité et la frugalité, centrales sur les futurs trains de dessertes fines, facilitent nos autres projets concernant les rames classiques, assure Gildas Rault, président de Faiveley Transport Tours. Ainsi, nous sommes en train de réaliser des portes complètes sans être dispendieuses. L'expérience acquise avec le TELLi profite ainsi au reste des équipements fabriqués par le groupe ».

Racheté en 2016 par le géant américain Wabtec, Faiveley Transport possède cinq unités en France. Les deux usines historiques sont situées en Indre et Loire, à Saint-Pierre des Corps près de Tours devenu son centre mondial d'ingénierie, et La Ville aux dames. Le groupe, qui a réalisé 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, emploie environ 1.800 salariés. Avant la mise sur pied du projet TELLi, Faiveley Transport avait déjà décidé de moderniser son parc industriel, dans le cadre de son programme d'investissement 2024-2026. Le marché supplémentaire, qu'apportera à moyen terme le Train Léger Innovant, pourrait pousser le groupe à accélérer la mutation 4.0 de ses usines.