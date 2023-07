E.Leclerc débarque au Luxembourg en rachetant une trentaine de magasins Cora, Match et Smatch

Alors qu'il est installé en France depuis 1948 - et leader du secteur - le groupement E.Leclerc va arriver seulement cette année au Luxembourg. Il s'y implante en rachetant au groupe belge Louis Delhaize deux hypermarchés et 25 supermarchés et magasins de proximité de ses enseignes Cora, Match et Smatch, d'après un communiqué publié ce jeudi 20 juillet.

« Le Groupe Louis Delhaize et E.Leclerc annoncent la signature d'un accord en vue de la reprise du parc de magasins Cora, Match et Smatch au Grand-Duché de Luxembourg par l'enseigne E.Leclerc », indiquent les deux entités, précisant que cette reprise est attendue « au dernier trimestre 2023 ».

« Pour l'enseigne E.Leclerc, cette opération permettra de renforcer sa présence sur un marché européen concurrentiel, sur des formats qu'elle maîtrise et dans un pays où elle n'était pas encore présente », indique encore le communiqué.

La totalité des emplois sauvegardés

1.200 employés travaillent actuellement pour le groupe Louis Delhaize au Luxembourg d'après le communiqué. « E.Leclerc maintiendra l'emploi », assure-t-il à ce sujet. « La centrale d'approvisionnement E.Leclerc de la région Est renforcera et apportera son soutien aux activités luxembourgeoises », est-il encore écrit. Le document ne précise toutefois pas le montant de la transaction.

E.Leclerc, qui revendique 754 magasins en France exploités par 555 chefs d'entreprises indépendants, a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de plus de 44 milliards d'euros, vente de carburants non comprise. Il est n°1 du secteur dans le pays, avec au dernier pointage 23,5% du marché, devant Carrefour et Intermarché.

Des rachats aussi en France et en Roumanie

Les annonces de rachat des enseignes du groupe Louis Delhaize se multiplient ces dernières semaines. Pas plus tard que la semaine dernière, Carrefour a en effet fait savoir qu'il rachetait au groupe belge son activité cette fois en France, sous enseignes Cora et Match. Il s'agit néanmoins d'une transaction beaucoup plus importante que celle d'E.Leclerc au Luxembourg puisque soixante hypermarchés, 115 supermarchés et au total 24.000 salariés sont concernés.

La transaction « valorise les actifs acquis sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,05 milliard d'euros », précisait Carrefour, selon lequel les deux enseignes ont réalisé un peu plus de 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires (hors taxe) en France en 2022, lui-même ayant réalisé pour 42 milliards d'euros de ventes dans le pays (taxes incluses). Sa finalisation est attendue « à l'été 2024 ». En additionnant les parts de marché du groupe Carrefour (19,9% au dernier pointage fin juin) et Louis Delhaize (2,4%), selon les données de Kantar Worldpanel publiées par le média spécialisé LSA, le distributeur talonnerait désormais de très près E.Leclerc.

Fin avril, Carrefour avait aussi annoncé la signature d'un accord avec le groupe Louis Delhaize pour reprendre les activités de Cora en Roumanie. Ce qui représentait 10 hypermarchés Cora et 8 Cora Urban, et près de 2.400 collaborateurs. Une opération qui doit être effective « d'ici la fin de l'exercice 2023 », sous condition d'approbation de la part des autorités de la concurrence.

