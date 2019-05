E-commerce : entre les plateformes et les marques se cache un marché florissant

Avec Amazon, le produit est livré à votre porte… mais il peut parfois être beaucoup plus cher qu’en boutique. C’est ainsi que les intermédiaires entre les marques et la plateforme réalisent sa marge. (Crédits : Reuters)

La vente en ligne représente un débouché de plus en plus important, mais la plupart des entreprises françaises peinent à opérer leur transition numérique. Partant de ce constat, des startups et PME ont identifié un marché en pleine croissance entre les marques et les marketplaces comme Amazon.