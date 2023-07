Lidl intéressé par 300 magasins Casino et 300 Monoprix

Alors que le groupe stéphanois en grande difficulté financière a déjà signé un accord avec Intermarché pour lui céder plus d'une centaine de points de vente « issus du périmètre Casino France » pesant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires avec la possibilité d'en racheter un volume supplémentaire, le discounter allemand, Lidl, est intéressé par la reprise de près de 600 magasins Casino et Monoprix, selon Le Monde. Notre confrère affirme avoir consulté une lettre signée par Kenneth McGrath, le directeur général de Lidl à David Alhadeff, l'un des associés d'Attestor, le fonds d'investissement allié du duo de repreneurs Kretinsky-Ladreit de Lacharrière, dans laquelle il dresse une liste « cible » de 300 supermarchés Casino et de 300 Monoprix. Contacté par l'AFP, Lidl n'a fait aucun commentaire.

Attestor a lui confirmé des « marques d'intérêt de Lid l» mais a affirmé qu'il n'y avait pas de « discussions » à l'heure actuelle. Le fonds Attestor a rejoint le duo Kretinsky-Ladreit de Lacharrière pour former un consortium qui a déposé samedi une offre révisée, poussant les concurrents avec lesquels il discutait au départ, le trio Niel-Pigasse-Zouari réuni dans une société 3F, à jeter l'éponge dimanche. C'est dans le contexte de l'offre de 3F que la lettre de Lidl avait été envoyée à Attestor, ajoute une source proche du dossier. Le groupe Casino a donné lundi son feu vert à une offre améliorée de recapitalisation et de restructuration de sa dette émanant du consortium mené par M. Kretinsky.

« Je me suis engagé pour les hyper(marchés) et les super(marchés) et à préserver le périmètre maximal possible », a affirmé dimanche le milliardaire tchèque dans une interview au journal Les Echos.

Négociations avec les créanciers

Le plan prévoit l'injection de 1,2 milliard d'euros d'argent frais, contre 1,35 milliard dans la proposition initiale. Il est également prévu de ramener la dette à 2,5 milliards d'euros à fin 2023 et à 1,2 milliard à fin 2024, contre respectivement 2 milliards et 800.000 euros dans l'offre présentée début juillet par le duo Kretinsky-Ladreit de Lacharrière. L'offre du consortium mentionne explicitement le maintien prévu du siège social à Saint-Etienne et des fonctions administratives, qui y seront rassemblées. Elle affirme ne pas prévoir de suppressions d'emplois et, au contraire, « vise à la création d'emplois en magasins et centres logistiques ». Le feu vert des administrateurs lundi soir permet ainsi de « poursuivre les négociations » avec les créanciers, dans l'objectif de les boucler d'ici le 27 juillet, date de présentation des résultats semestriels de Casino. Le plan, avec ses augmentations de capital, serait ensuite soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale « au plus tard le 30 septembre », en vue d'une réalisation fin 2023, selon le détail de l'offre divulguée lundi soir par Casino.