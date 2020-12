ZOOM. Les jouets et jeux, des remèdes à la morosité du Covid, en cinq graphiques

Que pèse le secteur du jouet en France ?

Jeux de construction, d'actions, ou encore de société... Le marché des jouets en France, en croissance de +11% sur les onze premiers mois de l'année par rapport à 2019, ne connait pas la crise, selon les chiffres NPD group. Contre vents et marées, le secteur a résisté aux deux confinements, grâce à un effet de rattrapage pendant les périodes d'ouverture des magasins et à la vente en ligne. Cinquième marché mondial et premier en Europe, la France raffole en effet des jouets. En moyenne, les foyers ont dépensé 289 euros par enfant (entre 0 et 11 ans) en 2019, pour un total de 19 millions de de jouets en tout genre vendus, d'après la société d'études NPD.

Parmi les jouets préférés des Français, les jeux et puzzle arrivent en tête du classement avec 16% des parts de marché, au même niveau que les jouets premier âge et juste devant les poupées qui, elles, atteignent 14% de parts de marché. Les jeux de construction, d'exploration ou les jouets de plein air sont également très plébiscités.

Les jouets ont néanmoins un coût...