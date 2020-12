ZOOM Le sport, un secteur qui risque d'être hors-jeu après le Covid-19, en trois graphiques

(Crédits : Reuters)

FACE À LA DEUXIÈME VAGUE - ÉPISODE 3. Avec 16,5 millions de Français licenciés en club, la mise à l'arrêt du sport frappe les professionnels du secteur mais aussi le quotidien des amateurs. La moitié des 23.000 structures de la branche sport en France estime avoir perdu plus de 20% de son chiffre d'affaires annuel, et le modèle économique des clubs fédérés, basé en partie sur les adhésions de septembre, fait que la deuxième vague sera plus grave que la première. État des lieux en six questions.