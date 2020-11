ZOOM Le tourisme en trois graphiques : 1,3 million de salariés face au choc du Covid-19

(Crédits : LT)

FACE À LA DEUXIÈME VAGUE - ÉPISODE 2. Vaste secteur qui rassemble 1,3 million de salariés en France, le tourisme englobe aussi bien les agences de voyages que les musées en passant par les hôtels et restaurants ou encore les commerces de location de matériel. Au plus fort de la première vague en avril, les hôtels et restaurants ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer jusqu'à -89% par rapport à 2019. Alors que l'été a reboosté certaines activités plus "vertes", la seconde vague - et la crainte des stations de ski de ne pas pouvoir ouvrir - risque d'alourdir le tribut que paye déjà le secteur. Tour d'horizon en cinq questions.