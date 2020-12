Après le cataclysme du Covid-19, le secteur du tourisme aborde avec flegme le Brexit

La fin de la période de transition, ce 31 décembre, va ouvrir un nouveau chapitre dans les échanges touristiques entre le Royaume-Uni et la France, mais les professionnels du secteur restent globalement confiants.

"Il ne va pas y avoir d'arrêt net", juge Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage, le syndicat représentant les voyagistes français.

Les Britanniques, première clientèle internationale de la France, étaient 13 millions à avoir visité le pays en 2019, avant que la crise sanitaire ne stoppe brutalement les déplacements.

Pour certaines régions, les touristes venus du Royaume-Uni sont même essentiels. La Dordogne, la Côte d'Azur, Paris ou les côtes normandes et bretonnes sont "les plus dépendantes", d'après Didier Arino, directeur du cabinet spécialisé Protourisme.

"Ma clientèle est à 90% britannique", confirme Gérard Pariset, propriétaire de deux gîtes en Dordogne. Optimiste, il pense que le Brexit ne les dissuadera pas de revenir, et s'inquiète plutôt des restrictions sanitaires sur sa clientèle âgée, 65 ans en moyenne.

"On a du mal à anticiper ce que ça pourra être, tellement on est préoccupés par le Covid-19", avance de son côté Christian Giordano, propriétaire de l'hôtel Le Florian et vice-président du Syndicat des Hôteliers de Cannes et du bassin cannois.