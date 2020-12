Bolt lève 150 millions d'euros et accélère sur la trottinette

Bolt accélère encore. La plateforme VTC, anciennement Taxify, a annoncé la levée de 150 millions d'euros et fait entrer de nouveaux investisseurs dans son capital (D1 Capital Partners et Darsana Capital Partners). La plateforme fondée en Estonie par Markus Villig veut accélérer son développement en dehors du marché VTC dans lequel il a réalisé une percée en Europe en 2017, en consolidant son offensive dans les trottinettes.

"En plus de son activité VTC, Bolt prévoit de devenir la plus grande plateforme de mobilité en Europe en lançant ses trottinettes électriques dans plus de...