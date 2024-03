Pourquoi les milliardaires investissent dans l'immobilier de luxe

Investir dans l'hôtellerie de luxe est un sport de milliardaire. Ce secteur en pleine croissance, à la forte rentabilité, bénéficiant de dispositifs fiscaux très favorables - notamment en France -, voit se multiplier les rachats par les grandes fortunes mondiales. Partout dans le monde, comme l'illustre l'acquisition de la chaîne internationale Four Seasons par Bill Gates pour 2,2 milliards de dollars en 2021. Et en France, où le développement de nouveaux concepts, avec la reprise d'établissements souvent vieillots par des entrepreneurs à succès, s'accélère.

En une quinzaine d'années, la liste des propriétaires VIP d'hôtels haut de gamme s'est considérablement enrichie. Parmi les pionniers, Michel Reybier, un industriel de l'agroalimentaire qui a misé sur le secteur de l'hospitalité après la vente de sa marque Aoste. Son empire hôtelier comprend La Réserve (Paris, Ramatuelle, Zurich), mais aussi une dizaine d'autres palaces à Londres et en Suisse. Bernard Arnault, le fondateur de LVMH, a lancé la marque Cheval Blanc (Paris, Les Maldives, Saint-Barthélemy...), avant de conquérir le groupe Belmond (Cipriani, Orient-Express...). Xavier Niel, le créateur d'Iliad (Free), possède l'Apogée à Courchevel, et réalise régulièrement d'autres opérations.

Signé Philippe Starck

La famille Pariente, à l'origine de la marque de prêt-à-porter Naf Naf, revendue en 2007, détient une demi-douzaine de cinq-étoiles, à Courchevel, Saint-Tropez, au pied du mont Ventoux ou dans le Marais, à Paris (Le Grand Mazarin). Classé 54e fortune française, Stéphane Courbit (groupe Banijay, l'un des premiers producteurs de contenus mondiaux pour la télévision et les plateformes multimédias) a construit le groupe LOV Hôtel Collection : un ensemble de palaces de Courchevel à Saint-Tropez, en passant par Gordes et Le Grand Contrôle, à Versailles, ouvert en 2021.

Frédéric Jousset (Webhelp) a racheté l'hôtel au pied du château de Chambord, puis deux établissements à Amboise. Roger Zannier, ex-roi des vêtements pour enfants (groupe Z), est propriétaire de palaces en Asie, en Afrique, ou encore à Megève, avant d'ouvrir en 2026 un établissement de 93 chambres sur l'île de Bendor, en face de Bandol, sur la Méditerranée. Alain Weill, l'ancien PDG d'Altice France, a ouvert un nouveau concept hôtelier à La Croix-Valmer, près de Saint-Tropez, en 2019. Baptisé Lily of the Valley et signé Philippe Starck, il est consacré au bienêtre. Une formule que son propriétaire pourrait décliner bientôt à Courchevel.