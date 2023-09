Accor s'allie à un fonds émirati et ouvre un hôtel de luxe à Dubaï, premier projet d'une longue série

À Dubaï, un hôtel de luxe en chasse un autre. Sur l'île artificielle Bluewaters Island, le Caesars Palace Dubai, ouvert il y a cinq ans, va être remplacé par le Banyan Tree Dubai, de la chaîne éponyme, en novembre prochain. Il comprendra 179 chambres, cinq restaurants et bars et 96 résidences privées d'une à quatre chambres.

« Conformément à l'accord de partenariat stratégique à long terme conclu en 2016 entre Accor et Banyan Tree Group, le Banyan Tree Dubai sera co-exploité selon le modèle opérationnel déjà mis en œuvre au Banyan Tree La Cigale Doha (Qatar), et au Banyan Tree AlUla (Arabie saoudite) », indique le géant français de l'hôtellerie Accor, qui détient Banyan Tree Group.

Un partenariat avec la holding des dirigeants dubaïotes

Cet accord constitue la première pièce d'un partenariat plus vaste conclu ce mercredi 13 septembre entre Dubai Holding, les développeurs derrière Bluewaters, Banyan Tree Group et Ennismore, qui regroupe les boutiques-hôtels d'Accor. « Cette première annonce marque le lancement d'un partenariat appelé à s'étendre et portant sur de nombreux projets de développement hôteliers à Dubaï et dans le reste du monde », met en avant Accor dans un communiqué.

« Le projet Bluewaters accueillera, en plusieurs phases, de nouvelles enseignes à Dubaï », est-il également indiqué, sans indication sur les montants engagés. Bluewaters Island, construite en 2013, regroupe aujourd'hui une « offre hôtelière, lifestyle, résidentielle, de loisirs et de divertissement », à laquelle s'ajoute plus de 150 commerces, bars et restaurants.

La société d'investissements Dubai Holding, qui a déjà réalisé certains des plus prestigieux projets de Dubaï et emploie plus de 20.000 personnes dans 13 pays, appartient au dirigeant de l'émirat et Premier ministre de la fédération Mohammed ben Rached al-Maktoum et à sa famille.

Plus pauvre en pétrole que ses voisins de la région, Dubaï a diversifié son économie en développant le commerce, le tourisme et les services financiers. La cité-État est réputée comme l'un des endroits les moins conservateurs du Golfe pour les touristes et l'alcool y est autorisé.

Depuis plusieurs décennies, îles artificielles, tours et hôtels fleurissent dans l'émirat qui s'appuie sur sa fiscalité avantageuse et de nombreux influenceurs pour attirer une clientèle de luxe.

Un début d'année florissant pour Accor Sixième groupe hôtelier mondial, Accor a vu son excédent brut d'exploitation plus que doublé de janvier à juin, à 447 millions d'euros (contre 205 millions au premier semestre 2022). Et ce, grâce à « la forte reprise de l'activité » et à « une discipline stricte sur les coûts des services aux propriétaires » d'hôtels, a indiqué le groupe l'été dernier. L'activité de sa division « luxe et lifestyle » a augmenté de 40%. Résultat, le groupe a relevé ses objectifs annuels et espère dégager sur l'exercice un excédent brut d'exploitation (Ebitda) compris « entre 930 et 970 millions d'euros » contre « 920 à 960 millions d'euros » auparavant. Il prévoit par ailleurs désormais une hausse de son RevPAR (revenu par chambre, indicateur phare du secteur) pour 2023 « de 15 à 20% » supérieur comparé à 2022.

