Tourisme : les réservations d'été boostées par Édouard Philippe, mais pas de rattrapage espéré

Sur une plage privée de la Promenade des Anglais, à Nice, le 30 mai 2020, les tables et transats sont alignés selon les recommandations de distanciation sociale consécutives à l'épidémie de Covid-19, afin d'être prêts pour la levée des restrictions de déplacements dans l'Hexagone mardi 2 juin. (Crédits : Reuters)

Dès le 14 mai, le feu vert donné par le Premier ministre Édouard Philippe à des vacances dans l'Hexagone en juillet et août avait engendré un premier flot de réservations. Ses déclarations du 28 mai - déverrouillage des 100 km, réouverture des restaurants, campings et résidences de tourisme le 2 juin en zone verte - ont littéralement débloqué les prises de commandes pour des séjours. État des lieux sur le niveau des réservations et sur les craintes de nombreux professionnels du secteur (Club Med, Pierre & Vacances, Leboncoin, Opodo...).