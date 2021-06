Virtuo se donne les moyens de mieux bousculer les loueurs de voitures traditionnels

Les affaires reprennent dans le monde des mobitechs françaises... Après plus d'un an de crise de la mobilité consécutive aux restrictions sanitaires, les startups du secteur se remettent à parier sur l'avenir. Le français Virtuo a ainsi donné un sérieux coup d'accélérateur à sa croissance en annonçant mi-mai une importante levée de fonds. Le loueur de voiture 100% digital a récolté près de 80 millions d'euros, dont 30 en prêt bancaire.

Sans comptoir, sans contact

Fondée en 2016 par Karim Kaddoura et Thibault Chassagne, Virtuo est devenu le leader français des locations de voiture sans comptoir, sans contact. Les clients accèdent à leur location via leur téléphone qui débloque la voiture. L'entreprise qui revendique 150.000 clients a bousculé l'un des plus vieux modèles de la mobilité alternative à la propriété automobile, en digitalisant 100% du parcours client. Ainsi, il n'est plus utile de remplir des papiers au comptoir d'une agence ou de suivre la file d'attente.

La startup veut toutefois aller plus loin en internationalisant son modèle à l'échelle européenne. Elle vise pas moins de dix pays d'ici à 2025, et surtout 35 agglomérations. Contacté par La Tribune, Karim Kaddoura a annoncé vouloir passer à un million de clients à ce même horizon.



Virtuo veut également améliorer son offre produit que ce soit sur la qualité de l'application, ou le développement de nouveaux services comme son service de livraison à domicile dont la phase d'expérimentation à Londres a été jugée concluante. Ce service implique néanmoins un déploiement logistique conséquent.



Enfin, troisième axe de cette levée de fonds: l'électrification de la flotte. Virtuo veut disposer d'une flotte de voitures électrifiées au moins pour moitié à l'horizon 2025.

Plus de communication

Pour accélérer sa croissance, Virtuo pourrait également investir dans des campagnes marketing plus ambitieuses. Jusqu'ici, le succès de l'appli était surtout le fait du bouche-à-oreille, de l'aveu de Karim Kaddoura. "Il y aura forcément un volet acquisition clientèle dans notre offensive stratégique", a-t-il indiqué à La Tribune.

Le jeune entrepreneur veut conforter son modèle de service de voiture à la demande. D'ailleurs, il rejette l'appellation de "loueurs de voitures" qui rapporte, selon lui, au modèle classique incarné par Sixt ou Europcar. "80% de leur business est situé dans les aéroports, notre activité se fait à 80% en agglomération", explique Karim Kaddoura. Le véritable objectif de Virtuo est de remplacer la voiture individuelle dans les grandes agglomérations engagées dans un processus de démotorisation.

Restera un pure player

Virtuo veut néanmoins rester un pure player, là où les autres startups de la mobilité tentent d'agréger les services comme Uber qui lancent des services de trottinettes et désormais de scooters, ou Bolt qui suit le même chemin. Pour Karim Kaddoura, Virtuo gardera sa formule de location comprise entre 1 et 90 jours. Il n'est pas question de sous-segmenter cette offre sur de la location à la minute ou à la demi-journée. Virtuo gardera donc ce positionnement hybride entre voiture à la demande et loueur de voitures, un modèle qui semble lui réussir.