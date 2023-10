« Si la desserte de service public changeait de délégation, ce ne serait pas sans dommages importants » (Luc Bereni, Air Corsica)

LA TRIBUNE - Pour assurer la desserte de service public entre la Corse et le Continent, Volotea a fait une offre deux fois inférieure à la vôtre. Êtes-vous confiant, malgré tout, pour que l'Assemblée de Corse vous attribue le marché ?

LUC BERENI - Je n'ai pas le montant des autres offres. Les nôtres, en tout cas, sont faites en fonction des prévisions de recettes et de la réalité de nos coûts qui, dans le secteur, ont explosé et ne feront qu'augmenter dans les années qui viennent. Tout ce qui a trait à l'énergie coûte très cher, l'inflation a frappé tous les postes de dépenses de la compagnie, enfin, et c'est un débat, l'aérien est soumis à une pression fiscale et une taxonomie environnementale énormes.

Avez-vous dû vous résigner à baisser votre offre globale ?

Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a évolué à la baisse au fil des séances de négociations. Entre l'offre initiale et l'offre révisée, le montant de notre demande de compensation est inférieur à cahier des charges constant.

Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement de Volotea ?

Je ne ferai aucun commentaire sur Volotea. Je vais parler d'Air Corsica qui est une compagnie atypique dans le ciel européen. Elle a été créée à dessein en 1989 pour assurer le service public. Elle relève de la volonté de l'Assemblée de Corse de l'époque, fraîchement élue, de maîtriser ses transports et la meilleure façon était de détenir les moyens de production, avions et équipes, en créant une compagnie régionale qui avait aussi pour effet bénéfique de générer des retombées économiques et sociales pour le territoire.

Avec le recul du temps, personne ne viendra me contredire si je dis qu'Air Corsica a rempli sa mission, à la fois en termes de mobilité pour les insulaires et pour les visiteurs, ce qui constituait sa raison d'être, mais aussi en termes de valeurs pour la Corse. Un commandant de bord d'Air Corsica, pour ne prendre que cet exemple, vit et consomme en Corse avec sa famille tout au long de l'année...

Pourquoi l'Union européenne impose-t-elle une mise en concurrence, sachant que Volotea, compagnie espagnole, a moins de charges sociales et fiscales ?

C'est l'histoire du plombier polonais qui se répète. Le marché unique européen est accessible à toutes les entreprises qui en font partie mais comme les règles fiscales et sociales sont différentes d'un État à l'autre, il y a forcément distorsion de structures de coûts. Ce qui explique que le pavillon aérien français est en berne. Son déclin est une réalité depuis des années comme en témoigne le nombre de compagnies françaises ayant disparu du paysage depuis le début des années 2000.

Aujourd'hui, combien de vols domestiques français sont effectués par des compagnies aériennes non françaises ? Des centaines ! Et combien de vols domestiques hors France ou de vols d'un pays étranger à un autre pays étranger sont assurés par des compagnies françaises ? Aucun ! Air Corsica est une compagnie française, parfaitement à jour, contrairement à d'autres, de ses devoirs sociaux et fiscaux français. Cela a forcément un prix.

Par ailleurs, l'UE a de grosses exigences en matière de décarbonation. Vous estimez avoir l'avantage dans ce domaine ?

C'est l'un de nos points forts et même une fierté. En 2024, sur les 13 avions de la compagnie, 11 seront neufs et performants. Ils ont des charges de maintenance réduites et sont plus économes en carburant, de l'ordre de 15 % pour nos A320neo et autant d'émissions de CO2 de moins dans l'atmosphère. Sur ce plan là, la position d'Air Corsica est la meilleure qui soit, ce qui est la marque d'une bonne utilisation de l'argent public. Malgré des évènements imprévisibles comme les crises climatique, sanitaire, énergétique, de pouvoir d'achat, nous avons renouvelé la flotte et enregistré un bénéfice, certes modeste, de 1,3 million d'euros sans jamais avoir demandé un centime de plus à la Collectivité de Corse, notre actionnaire majoritaire, et sans détruire un seul emploi.

Justement, sur le terrain de l'éthique juridique, est-il normal que la Collectivité, actionnaire majoritaire et force délégante, soit juge et partie ?

Ce n'est pas à moi de le dire. Je suis là pour gérer l'entreprise qui m'a été confiée. Et le résultat est là : 2 millions de passagers transportés par an, en toute sécurité, un service public assuré sans la moindre pénalité à notre passif. Air Corsica est la seule compagnie au monde à avoir des salons privés, non pas pour ses clients d'affaires mais pour les malades soignés sur le Continent. Je crois que la population corse est satisfaite de sa compagnie car c'est bien SA compagnie. Pour le reste, je ne choisis ni l'actionnaire ni les règles.

La commission de la délégation de service public a laissé filtrer que le bord à bord, Nice et Marseille, vous était acquis. C'est suffisant pour la survie d'Air Corsica ?

Air Corsica est dimensionnée pour assurer l'ensemble de la desserte de service public y compris celle de Paris pour laquelle je rappelle que deux tiers de l'activité sont réalisés par Air Corsica et un tiers par Air France. Si la desserte de service public change de délégation, ce ne serait pas sans dommages importants et cela remettrait en cause le modèle que la Corse a démocratiquement choisi il y a plus de trente ans. Aussi, je l'espère, nous finirons par tout emporter.

Air France, votre partenaire historique, a décidé de se retirer d'Orly sauf à destination de la Corse pour la durée de la délégation. Mais qu'est-ce qui garantit qu'elle va maintenir ses escales et ses 300 salariés dans l'île ?

La réponse incombe à la direction d'Air France. Pour nous, le pacte scellé il y a plus de trente ans au terme duquel Air France assure la logistique sur les escales d'Ajaccio et de Bastia tient toujours, ce n'est pas nous qui le romprons. Sa décision de se maintenir encore quatre ans à Orly pour la Corse est un signe positif. Au-delà de 2027, la stratégie lui appartient, évidemment.

Pour Orly, la commission envisage de prolonger la phase de négociations au-delà du 1er janvier. Un scénario plausible, selon vous ?

Nous ne sommes pas ses interlocuteurs mais, effectivement, la Collectivité de Corse s'oriente vers ça et nous nous y conformerons, comme toujours. Cela signifie déjà qu'au 1er janvier 2024, on se réveillera pour la belle et traditionnelle journée de vœux, et rien n'aura changé...

Redoutez-vous, si vous remportez le marché, un référé de Volotea devant le tribunal administratif pour obtenir son annulation ?

Le recours éventuel ne serait pas dirigé contre Air Corsica mais contre l'autorité délégante. Les turbulences ne nous ont jamais fait dévier de notre cap qui, je le pense profondément, et je ne suis pas le seul à le penser, est un bon cap.