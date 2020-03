Air France et Lufthansa maintiennent leurs vols vers les Etats-Unis

Malgré la décision brutale de Donald Trump de suspendre pendant 30 jours l'entrée des Européens aux Etats-Unis, Air France et les compagnies du groupe Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian) vont maintenir leurs vols. Il y a en effet des Américains aujourd'hui en Europe qui ont des réservations pour des vols dans les prochains jours ou prochaines semaines pour retourner aux Etats-Unis. Et il y également tous les autres passagers (Européens et autres), aujourd'hui aux Etats-Unis, à ramener dans leurs pays. En revanche, les Etats-Unis ont étendu leur interdiction aux passagers en provenance d'un pays non concerné par la décision américaine prenant une correspondance dans un aéroport situé dans un pays frappé par les mesures de Donald Trump. Sauf pour les Américains ou les résidents aux Etats-Unis.

Air France dessert 10 villes américaines

Du 14 au 28 mars 2020 inclus, Air France maintiendra les dessertes d'Atlanta, Chicago, Détroit, Los Angeles, New York JFK, San Francisco, Washington, Miami et Boston mais pas Houston qui n'est pas dans la liste des aéroports américains pouvant accueillir des Européens. La compagnie française desservira donc 10 des 11 villes américaines qu'elle desservait jusque-là. Au-delà du 28 mars, "Air France travaille avec ses partenaires KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic à la mise en place d'un plan de continuité de la desserte des Etats-Unis", a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Lufthansa : les vols au départ de Munich, Düsseldorf et Genève annulés.

De son côté le groupe allemand desservira à compter du 14 mars les villes de Chicago, New York (aéroport de Newark) et de Washington, contre 21 destinations d'ordinaire pendant la saison d'hiver. Les vols s'effectueront au départ de Francfort et Zurich pour Chicago et Newark, de Vienne pour Chicago et de Bruxelles pour Washington. Les vols au départ de Munich, Düsseldorf et Genève sont annulés.

Selon les données de la société australienne Centre for Aviation (Capa), les compagnies aériennes qui proposent d'ordinaire le plus de sièges entre les Etats-Unis et l'Europe (Royaume-Uni inclus) sont United Airlines (12,9% parts de marché), Delta (11,6%), British Airways (groupe IAG, 11,6%), American Airlines (9,5%) et Lufthansa (9,3%). Air France arrive en septième position avec 5,3% de parts de marché.