Djebarri confirme l'objectif du groupe SNCF : ne plus brûler de cash en 2024 !

(Crédits : Reuters)

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux transports a rappelé dans un entretien au Parisien que le groupe SNCF devait tenir ses objectifs de retour à l'équilibre financier à l'horizon 2024 fixé par la loi sur la réforme ferroviaire 2018. Pour rappel, le 1er janvier, l'Etat a repris 25 milliards d'euros de la dette de la SNCF et reprendra encore 10 milliards d'euros le 1er janvier 2022. En contrepartie, la SNCF s'était engagée à réaliser un cash flow à l'équilibre en 2022 pour le groupe (c'est-à-dire de ne plus consommé de cash) et en 2024 pour SNCF Réseau.