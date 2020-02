La SNCF confirme l'objectif de ne plus brûler de cash fin 2022

En janvier, Jean-Pierre Farandou, le nouveau président de la SNCF, avait prévenu. S'il était obligé de faire une croix sur la perte d'exploitation générée par la grève contre contre la réforme des retraites en 2019, évaluée à 614 millions d'euros, il avait bien l'intention de récupérer en 2020 tout ou partie de l'impact de la poursuite de la grève en début d'année, estimé aujoud'hui à 300 millions d'euros.

« Quand un patron traverse des turbulences, il est normal qu'il réagisse pour voir comment il est possible de rattraper tout ou partie de l'impact. En 2020 nous avons encore une capacité d'actions », a déclaré ce vendredi Jean-Pierre Farandou, lors de la présentation des résultats financiers 2019, marqués par une perte nette récurrente de 301 millions d'euros et une perte nette de 801 millions, dont 500 millions d'euros sont la conséquence d'un jeu d'écritures comptables qui n'a pas nécessité de sortie de cash et n'est pas récurrent.

Plan d'adaptation

Un plan d'adaptation visant à compenser la perte d'exploitation de la grève en janvier a été lancé. Objectif : augmenter le cash flow libre de 200 millions d'euros. Pour cela, des mesures commerciales -non précisées- vont être prises pour augmenter le chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, d'autres prévoient de réduire les investissements de 40 millions d'euros, d'autres encore « vont ajuster ou décaler certains projets pour limiter les charges de 60 millions d'euros », tandis que des mesures -également non détaillées- doivent permettre d'augmenter la marge opérationnelle de 90 millions d'euros. Seule précision, ce plan ne touchera pas les effectifs, a assuré Laurent Trevisiani, le directeur financier de la SNCF. Avant ce plan d'économies, la SNCF avait déjà prévu une réduction des effectifs de 900 personnes en 2020, soit 0,5% des effectifs du groupe. Une baisse beaucoup moins forte que celles constatées ces dernières années, a fait remarquer Jean-Pierre Farandou.

Pour autant, ces mesures vont s'ajouter aux réductions de coûts et aux gains de productivité figurant dans les différents plans d'amélioration de la compétitivité déjà prévus dans le budget du groupe. En 2020, la SNCF prévoit ainsi des gains compétitvité de 500 millions d'euros, a indiqué Laurent Trevisiani en aparté à La Tribune. Au final, les efforts seront donc conséquents dans la lignée des années précédentes.

Plans de compétitivité

En 2019, la SNCF a amélioré sa productivité de 560 millions d'euros, ce qui a lui a permis d'augmenter fortement sa marge opérationnelle malgré la grève. Celle-ci a en effet progressé de 1,6 milliard en 2019 par rapport à 2018 (qui avait également marquée par de longues grèves), mais quasiment un milliard d'euros provient de l'effet d'un chagement de norme comptable (passage à la norme IFRS16).

« Hors effets des grèves 2019 et 2018 et à périmètre, normes et changes constants, la marge opérationnelle a progressé de 480 millions d'euros en 2019", a précisé la SNCF.

Pour 2020, le groupe ferroviaire table ainsi sur une hausse de 0,1 point de son taux de marge opérationnelle, à 14,7% du chiffre d'affaires, lequel, sans prendre en compte l'impact du coronavirus, est prévu d'augmenter de 2,7%, à plus de 36 milliards d'euros.

La dette gonfle encore

Ces plans d'amélioration de la performance sont cruciaux pour l'avenir du groupe. En améliorant la situation fiancière de la SNCF, ils doivent permettent non seulement de préparer l'entreprise à l'ouverture à la concurrence mais aussi de respecter la trajectoire financière fixée par l'Etat en contrepartie de la reprise par ce dernier de la dette colossale du groupe. Celle-ci a encore gonflé de 3,6 milliards d'euros en 2019, à 60,3 milliards d'euros, en raison notamment de la hausse de la dette de 2,5 milliards d'euros de SNCF Réseau. La dette du gestionnaire des infrastructures s'élève désormais à 51,9 milliards d'euros.

« La cause principale est connue. C'est celle que la réforme ferroviaire a voulu traiter. C'est le décalage énorme entre le cash investi par SNCF Réseau et sa capacité à dégager du cash-flow. Il y a un déséquilibre énorme. A partir de 2020, nous aurons le bénéfice de la réforme avec une reprise par l'Etat d'une grosse partie de la dette. et le cercle vertueux va pouvoir s'enclencher », a indiqué Jean-Pierre Farandou. « Cette augmentation est due à l'impact de la grève mais aussi au cash flow négatif de SNCF de Réseau de plus de 2,5 milliards. Cela montre qu'en 2019, la structure financière de SNCF Réseau et du groupe était complètement déséquilibrée. Avec des frais financiers qui représentent plus de 1,3 milliards d'euros, cette dette est beaucoup trop lourde et n'est pas soutenable », a précisé de son côté Laurent Trévisiani.

Reprise de la dette contre amélioration des comptes

Le 1er janvier, en pleine grève de la SNCF, l'Etat a repris 25 milliards d'euros de cette dette et reprendra encore 10 milliards d'euros le 1er janvier 2022. En contrepartie, la SNCF s'est engagée à réaliser un cash flow à l'équilibre en 2022 pour le groupe (c'est-à-dire de ne plus consommé de cash) et en 2024 pour SNCF Réseau. Vendredi, Jean-Pierre Farandou a confirmé les objectifs à 2022. A cet horizon, le ratio dette nette sur marge opérationelle doit être inférieur à 5.

Problème, de nouveaux éléments, qui n'avaient pas été pris en compte au moment des négociations avec l'Etat pour le calcul de cette trajectoire, ont vu le jour. La SNCF a par exemple suivi l'engagement de l'Etat ne plus utiliser de glyphosate pour désherber les voies ferrées. Par ailleurs, la Loi Didier de 2014 oblige le groupe ferroviaire à prendre en charge une grande partie de l'entretien des ponts enjambant les voies ferrés. Enfin certaines petites lignes ferroviaires pourraient être reprises par SNCF Réseau comme l'a proposé le secrétaire d'Etat aux transports, Jean-Baptiste Djebbari. Les montants sont loin d'être neutres. La facture de l'arrêt du glyphosate pourrait atteindre 500 millions d'euros. Celle de la reprise des petites 1,4 milliard d'euros, mais il resterait "environ sur dix ans 300 millions d'euros à couvrir" après déduction des économies et recettes à attendre, selon Jean-Baptiste Djebbari. Celle enfin de l'entretien des ponts s'éleverait à 120 millions d'euros.

« Tous ces éléments-là vont entrer dans la trajectoire, y compris les dépenses que les petites lignes pourraient apporter et nous débattrons avec l'Etat (dans le cadre de la signature du "contrat performance" entre SNCF Réseau et l'Etat, NDLR). Nous serons très vigilants à ce que l'équation générale de retour à l'équilibre soit maintenue. Après il y a deux moyens pour y arriver : soit il y a de l'argent supplémentaire qui vient par rapport aux missions nouvelles, soit il y a une réallocation des ressources par rapport aux missions nouvelles », a précisé Jean-Pierre Farandou.

La négociation du "contrat performance" devrait commencer à partir de fin avril.

Entendu le 25 février par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, Jean-Baptiste Djebbari a indiqué que la reprise de petites lignes et les surcoûts de la sortie du glyphosate seront pris en compte dans le "contrat de performance", mais il n'a pas exclu qu'ils soient en partie couverts par des cessions d'actifs de la SNCF.

« Nous allons travailler avec la direction de la SNCF de manière à gager ces surcoûts par des recettes ou des ressources nouvelles, de manière à tenir (l')engagement" d'atteindre un "équilibre économique" avant 2022 », avait-il indiqué, avant d'aussitôt enchaîner : « vous savez que la SNCF détient un certain nombre d'actifs, et il y aura une revue des actifs de la SNCF qui pourra tout à fait se faire en lien avec la direction de la SNCF».

Jean-Pierre Farandou a déjà indiqué qu'il étudiait des cessions d'actifs. Une revue stratégique est en cours. Les cessions seront présentées fin avril.