Face à l'hémorragie colossale de cash, les compagnies aériennes demandent de nouvelles aides d'État pour passer l'hiver (IATA)

Avec le rebond du Covid-19 et les restrictions des voyages, la demande de voyage pique du nez. Commencée en mars dernier, la crise que traversent les compagnies aériennes est toujours aussi violente. Le temps de lire cet article, elles auront collectivement brûlé près d'un million d'euros de cash ! En effet, selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), le secteur devrait consommer au deuxième semestre 300.000 dollars par minute en moyenne. Soit 13 milliards par mois ou 77 milliards de dollars sur l'ensemble du semestre entre début juillet et fin décembre. Cette hémorragie s'ajoute aux 51 milliards de dollars de cash consommés entre avril et fin juin, période marquée par le confinement des populations à grande échelle et la fermeture de la quasi-totalité de l'activité aérienne. Et il faudra ajouter la consommation de cash colossale estimée par l'IATA en 2021 puisque, selon Alexandre de Juniac, le directeur général de l'IATA, "le secteur du transport...