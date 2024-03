La PME Ekleo veut faire émerger une offre nationale de transport routier électrique

Alors que les Zones à Faibles Emissions (ZFE), au nombre de neuf en France en 2024, devraient concerner à moyen terme 25 grandes et moyennes agglomérations françaises, et que la réduction de 25% de l'empreinte carbone du transport routier d'ici 2028 constitue un axe prioritaire du gouvernement Attal, Ekleo, le transporteur de Montlouis-sur-Loire pousse les deux en termes de transition énergétique. Contrairement à d'autres transporteurs, qui ont fait le choix des bio-carburants, la société mise, elle, sur l'électrique.

Cette PME, spécialisée dans la collecte et la livraison de courtes distances, dites du dernier kilomètre, vient ainsi de construire la plus grosse station privée de recharge dans l'Hexagone avec une capacité de 1 megawatt. Un investissement de quelque 500.000 euros, subventionné à hauteur de 160.000 euros par l'Ademe, l'agence de l'environnement. « La nouvelle station s'inscrit dans le passage progressif d'une partie de notre parc de véhicules à l'énergie électrique, explique Kevin Lenoir, PDG d'Ekleo. Elle permettra en outre d'alimenter les poids lourds d'autres adhérents de notre réseau de 130 PME de transport routier ».

La société, qui détient déjà deux camions équipés d'un moteur électrique, table sur l'acquisition de six nouveaux véhicules en 2025. « L'objectif est d'accélérer à moyen terme la mutation énergétique de notre parc de 45 poids lourds, assure Le dirigeant. En sachant que dès l'année prochaine, nous ambitionnons que 10% de la distance totale annuelle parcourue par les camions de l'entreprise, environ 4 millions de kilomètres, soient décarbonés ». Ce pari ambitieux s'inscrit au sein du développement global que souhaite impulser Kevin Lenoir à Ekleo. L'entrepreneur a racheté en 2022 les anciens transports Moisy, fondés en 1987, qu'il a rebaptisés dans la foulée. Avec quelque 400 clients, notamment dans le BTP, la cosmétique, l'agro-alimentaire et les équipements ménagers, Ekleo opère majoritairement la collecte et la livraison sur des distances réduites, en Centre-Val de Loire. La société assure également le transport de marchandises sur des flux longs, en Ile-de-France et sur la façade méditerranéenne. Employant 75 salariés, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2023.

Plateforme logistique urbaine verte

Ekleo compte booster sensiblement ses recettes en mettant sur pied le premier Hub logistique urbain d'ici trois ans. « Cette plate-forme spécifique, qui sera située dans l'agglomération tourangelle, permettra une desserte de Tours uniquement à partir de véhicules électriques, précise Kevin Lenoir. Elle sera également ouverte prioritairement aux transporteurs adhérents d'Evolutrans Solutions, mais aussi aux entreprises extérieures ». La société tourangelle investira environ trois millions d'euros dans le futur site et recrutera une vingtaine de salariés supplémentaires. En retour, elle table sur une augmentation de 20% de son chiffre d'affaires en 2027, une fois le nouveau dispositif lancé.

Avec l'extension progressive de l'interdiction de la circulation des poids lourds dans les centres-villes, qui reste du ressort des municipalités, Ekleo espère également faire tache d'huile avec son Hub urbain à l'échelle du réseau Evolutrans Solutions. Second groupement de transporteurs derrière Astre, mais devant Flo et Tred Union, il pourrait ainsi proposer à moyen terme une offre nationale de collecte et de livraison de produits, uniquement via des véhicules décarbonés. A la clé, un atout concurrentiel décisif face aux autres réseaux de transporteurs routiers où la transition énergétique semble moins avancée.