Bornes de recharge : l'autoroute Paris-Lyon va se doter de cinq stations pour camions électriques

La course contre la montre pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques est bien entamée. Après les annonces d'opérateurs étrangers pour doter les autoroutes françaises de ces nouvelles stations, c'est au tour des poids lourds de créer de nouvelles opportunités de marché. Le tout premier réseau français de recharge pour camions électriques va ainsi ouvrir en 2024 sur l'autoroute entre Paris et Lyon, ont annoncé mercredi l'énergéticien Engie et le réseau APRR.

Alors que la décision a été confirmée à Bruxelles d'interdire les véhicules thermiques, la France doit dès lors accélérer sur l'installation de ces nouvelles infrastructures. L'Hexagone vise la mise en service de 100.000 bornes de recharge au deuxième trimestre 2023 pour les véhicules particuliers. Et l'autoroute A6, qui relie Paris et Lyon sur 460 km, est l'une des plus empruntées.

Les camions n'échappe pas à la règle. Mais pour commencer, ce seront cinq stations de recharge qui vont d'ouvrir d'ici l'été 2024, avec en moyenne une station tous les 150 km, soit des arrêts au niveau de Melun, Auxerre et Beaune. Chacune sera équipée d'une puissante borne de 400 à 500 kilowatts avec deux points de recharge.

Un réseau similaire a déjà été lancé fin janvier en Allemagne par le pétrolier BP : sa filiale Aral a ouvert six points de charge de 300 kilowatts sur un corridor autoroutier très fréquenté, le long du Rhin.

Ces équipements seront obligatoires à partir de 2026. Les principales autoroutes devront être équipées de puissantes bornes pour camions et bus tous les 120 kilomètres, selon un accord européen fin mars.

Le manque de bornes laisse les transporteurs attentistes

L'autonomie limitée des électriques favorise leur développement dans la courte distance (livraison, collecte des déchets), mais les transporteurs s'y intéressent de plus en plus pour leurs trajets régionaux.

XPO ou Kuehne+Nagel ont déjà passé des commandes camions électriques. Renault Trucks a enregistré 1.000 commandes (tous types de camions confondus) en 2022. Encore très chers à l'achat, ils sont fortement subventionnés et vite rentabilisés par rapport au prix du diesel.

Selon le directeur Mobilité durable d'Engie, François-Xavier de Froment, « la seule chose qui freine les transporteurs pour faire la transition, c'est l'assurance de trouver des bornes en nombre suffisant et avec des puissances adaptées pour pouvoir charger rapidement et minimiser l'impact sur l'organisation des tournées ».

Avec une charge ultra-rapide, l'autonomie d'un camion électrique peut remonter à 200 kilomètres en 45 minutes, selon BP. L'objectif est qu'un camion électrique puisse parcourir plus de 600 kilomètres sur batterie.

Les véhicules lourds représentent environ 26% des émissions du transport dans l'Union européenne.

Selon une étude du Conseil international sur le transport propre (ICCT), les camions électriques polluent beaucoup moins (-63%) au cours de leur cycle de vie que les camions roulant au diesel ou au gaz naturel.

Les camions à pile à combustible (hydrogène) permettent de baisser les émissions de 85% mais seulement si leur hydrogène est produit à partir d'énergie renouvelable.

(Avec AFP)