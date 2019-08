Pour Lufthansa, il n'y aura demain qu'une douzaine de grandes compagnies aériennes mondiales

C'est connu, tout ce qui affaiblit les compagnies aériennes comme la flambée du prix du pétrole ou le ralentissement économique, est favorable à la consolidation du secteur aérien.

Locomotive de la consolidation en Europe depuis près de 15 ans avec les rachats de Swiss en 2005, Austrian en 2009, puis Brussels Airlines en 2016 (après avoir pris 45% en 2008) et Air Berlin en 2017, le plus grand groupe de transport aérien européen entend continuer à faire des emplettes.

"Nous voulons et allons jouer un rôle actif dans la consolidation", a indiqué Carsten Spohr, précisant que L'Europe "est en retard sur la consolidation" et que "les résultats financiers de plus en plus mauvais des compagnies, aussi chez nous, vont accélérer" les fusions et acquisitions.