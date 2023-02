Macron choisit le directeur de cabinet de Béchu pour diriger le gendarme des transports

Le président Emmanuel Macron a enfin tranché. C'est Marc Papinutti, actuel directeur de cabinet du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu qui est pressenti pour piloter l'Autorité de régulation des transports (ART), a annoncé l'Elysée vendredi soir. "Le président de la République envisage, sur proposition de la Première ministre, de nommer M. Marc Papinutti en qualité de président de l'Autorité de régulation des transports", a précisé la présidence dans un communiqué. Cette autorité n'avait plus de direction officielle depuis l'été dernier.

Des compétences étendues

Anciennement Araf puis Arafer, l'ART est une autorité indépendante qui, créée à l'origine pour accompagner l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire, a vu ses compétences graduellement s'étendre aux autres modes de transport: autoroutes, transport interurbain par autocar, et redevances aéroportuaires.

C'est elle qui a par exemple proposé à l'Etat en janvier, dans un rapport, de privilégier des contrats plus courts pour les concessions autoroutières, dont les principales arriveront à terme entre 2031 et 2036, afin de lui donner plus de marge de manoeuvre. L'autorité a d'ailleurs appelé dans un communiqué « à réduire la durée des contrats à l'avenir. Dans l'hypothèse où des contrats courts ne pourraient être envisagés, elle recommande ensuite d'encadrer plus strictement leur renégociation, en s'appuyant sur l'expertise et l'expérience qu'elle a accumulées depuis 2016 ».

Ancien chef de cabinet de Borne aux Transports

M. Papinutti, 63 ans, est ingénieur des Ponts et Chaussées. Chef de cabinet de l'actuelle Première ministre Elisabeth Borne lorsqu'elle détenait le portefeuille des Transports (2017-2019), il avait auparavant notamment dirigé les Voies navigables de France, depuis 2010. Avant de prendre la tête du cabinet de M. Béchu, en juillet dernier, M. Papinutti avait été directeur de l'administration centrale des infrastructures, des transports et de la mer.

Si sa nomination est entérinée, il succèdera à Bernard Roman, dont le mandat a expiré début août 2022 et qui n'avait pas été formellement remplacé. L'intérim était assuré depuis par un des vice-présidents de l'ART, Philippe Richert.

(Avec AFP)