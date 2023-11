Métro du Grand Paris : pourquoi Pécresse pousse à la création d'une ligne 19 dans le Val-d'Oise

Le Grand Paris Express, le métro circulaire francilien, fera son premier roulage le 28 novembre prochain. Treize ans après le vote de la loi de 2010 créant les lignes 15, 16, 17 et 18, s'ajoutant aux premiers tracés de bus, métro, trams et autres RER, la Société du Grand Paris, qui pilote le chantier, se félicite d'une « démonstration exclusive et grandeur nature préfigurant une phase d'essais dynamiques ». Malgré tout, un département de grande couronne se sent exclu de la boucle circulaire: le Val-d'Oise qui ne comptera qu'une gare sur le triangle de Gonesse.

« Le Val-d'Oise est le grand oublié du réseau de transport », appuie auprès de La Tribune Jean-Paul Jeandon, maire (PS) de Cergy, la ville préfecture du département.

C'est donc dans l'optique de connecter le département à la capitale que la présidente (LR) du conseil départemental Marie-Christine Cavecci, soutenue par la patronne (LR) du conseil régional d'Île-de-France Valérie Pécresse, a demandé la création d'une ligne 19 qui desservirait le territoire.

Six millions d'euros sur la table

A elles deux, les élues ont donc mis sur la table six millions d'euros - quatre de la région et deux du département - pour réaliser une étude de faisabilité qui sera menée prochainement. Un coût du projet qu'elles estiment déjà entre six et sept milliards d'euros hors taxe mais qui serait entièrement financé par les deux collectivités territoriales.

« L'Etat ne nous donnera pas un kopeck », a ainsi affirmé ce 22 novembre Valérie Pécresse en conférence de presse.

Mieux: elles parient sur une ouverture à horizon 2040. L'idée est de traverser le 95 d'Ouest en Est en créant une liaison entre La Défense et Roissy. « Nous avons prévu entre 20 et 30 km de tunnel qui rejoindront les 10 km déjà existants entre Gonesse et Le Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne, Ndlr) », a déclaré Bruno Bieder, directeur général adjoint à l'aménagement du territoire du Val-d'Oise. « Au total, ce sont entre neuf et onze nouvelles gares qui verront le jour, dont Sarcelles et Argenteuil », poursuit-il.

Les entreprises val-d'oisiennes payent les taxes finançant le GPE

Selon les calculs des deux porteuses de projet, cette ligne 19 serait empruntée quotidiennement par 650.000 habitants, pour 450.000 emplois. A terme, ce projet permettrait des liaisons plus rapides avec le Grand Paris Express, ainsi qu'un accès facilité aux RER B, C, D, E, aux trains H, J, et bien sûr en correspondance avec les futures lignes 15, 17 et 18. La présidente du département ayant le population la plus jeune d'Île-de-France insiste sur l'intérêt que ce parcours représente pour les « générations futures ».

Bien qu'inscrite au Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), la ligne 19 ne figure cependant pas parmi les trajets intégrés au Grand Paris Express (GPE). Et pour cause, le projet ne figurait pas dans la loi du Grand Paris de 2010.

Et pourtant :

« Aujourd'hui, avec les taxes qui reposent sur les entreprises franciliennes, les Val-d'Oisiens payent pour le Grand Paris Express, sans pour autant en bénéficier » s'offusque Marie-Christine Cavecci.

Le maire (PS) de Cergy avance ses pions

Sollicitée par La Tribune, la Société du Grand Paris (SGP), l'établissement public d'Etat qui pilote le GPE, se refuse d'ailleurs à « tout commentaire sur ce sujet pour le moment ». Cette dernière n'a de toute façon pas beaucoup de pouvoir sur la réalisation du projet de ligne 19 puisqu'une telle décision nécessiterait le vote d'une nouvelle loi. De son côté, la présidente (LR) de région Valérie Pécresse a exprimé sa détermination à l'inscrire au contrat de plan Etat-région (CPER), avant 2028.

Mais en cas d'échec de ce projet, Jean-Paul Jeandon propose une autre solution pour le Val d'Oise : étendre le tramway 13 de Saint-Germain-en-Laye jusqu'à la ville de Cergy. « Nous y travaillons », a simplement répondu Valérie Pécresse.