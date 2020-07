Bras de fer entre les compagnies aériennes et les aéroports sur le maintien du gel des "slots"

Grosses tensions entre les compagnies aériennes et les aéroports européens. Non pas sur la question du montant des redevances aéroportuaires cette fois, mais sur la reconduction ou pas cet hiver de la suspension de la règle du "use-it-or-lose-it" ("on s'en sert ou on le perd"), point clé du Règlement européen sur l'utilisation des créneaux horaires de décollage et d'atterrissage ("slots"). Mise en place pour cet été, la suspension de cette règle permet aux compagnies aériennes frappées par la crise du coronavirus de réduire leurs vols sans craindre de perdre leurs autorisations de décollage et d'atterrissage pour la prochaine saison estivale, en 2021. En effet, la règle du "use-it-or-lose-it" exige des compagnies aériennes qu'elles utilisent leurs créneaux horaires à au moins 80% de leur capacité pour qu'elles puissent les conserver la saison suivante. Cette reconduction est également appelée "droit du grand-père" dans le secteur. En cas d'utilisation moindre, les compagnies aériennes sont obligées de les restituer aux entités gestionnaires des créneaux (Cohor en France), lesquelles les réattribuent à d'autres transporteurs.

Si elle permet de donner de la visibilité aux compagnies aériennes en termes d'investissements de flotte et de personnels, cette règle a l'inconvénient, en cas de chute de trafic, d'inciter les compagnies à voler avec peu ou pas de passagers pour ne pas perdre des actifs aussi précieux et les voir distribués à des concurrents.

Un moratoire pour éviter les vols à vide

L'exploitation de "vols à vide" s'est vérifiée en février au moment de la propagation du Covid-19 en Europe, avant que le conseil et le Parlement européen n'adoptent mi-mars -comme ils l'avaient fait après le 11-Septembre, pendant l'épidémie de Sras en 2003 et la crise financière de 2008-2009- un moratoire sur le Règlement sur les créneaux jusqu'à la fin de la saison estivale (fin octobre), suspendant de fait la règle du "use-it-or-lose-it".

Confrontées à un effondrement du trafic aérien sans précédent, les compagnies aériennes ont ainsi pu supprimer des vols en ayant l'assurance de conserver les slots pour l'été 2021. Répondant au principe de "cas de force majeure" inscrite dans le Règlement créneaux, ce moratoire se justifiait d'autant plus que quelques jours après sa promulgation, les différentes mesures de confinement ou de fermetures des frontières décidées ici et là dans le monde ont entraîné l'arrêt quasi-total du transport aérien mondial pendant près de trois mois, entre avril et mi-juin.

Depuis, l'activité a redémarré. Mais les restrictions aux voyages sont encore nombreuses et la faiblesse du trafic oblige les compagnies aériennes à limiter leur programme de vols. Pour les transporteurs, la question de prolonger le moratoire sur la règle du "use-it-or-lose-it" l'hiver prochain ne se pose même pas. Elle est nécessaire.

Les compagnies veulent un décision maintenant

Alors que Bruxelles a jusqu'au 15 septembre pour trancher, les compagnies poussent la Commission à prolonger dès maintenant le moratoire. Elle peut le faire à travers un "acte délégué" évitant de repasser par le Conseil et le Parlement européen.

Pour les transporteurs, une telle décision relève du bon sens. Les conditions d'exploitation ne sont pas revenues à la normale et ne le seront pas non plus cet hiver. L'évolution de la situation sanitaire, le degré d'ouverture des frontières et tout...