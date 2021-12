Le déploiement des bornes de recharge électrique en quête d'un schéma directeur

Malgré un contexte économique, politique et social favorable, les collectivités n'ont pas d'autre choix que de montrer l'exemple pour accélérer la sortie des voitures thermiques. C'est le constat formulé par les acteurs privés et politiques lors du Forum Zéro Carbone organisé par La Tribune, la ville de Paris et l'association d'élus France urbaine le 30 novembre