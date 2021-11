Exploitation minière en France : ne répétons pas les erreurs de l'Ancien Régime

Perte de souveraineté, dépendance vis-à-vis de métaux en provenance d'autres nations, désindustrialisation. Ces mots ne sont pas les éléments de langage français ou européen post covid-19 vis-à-vis de l'Asie, notamment de la Chine.

Ces mots sont révolutionnaires, ils sont ceux des législateurs de la Révolution française. Avant l'apparition de Napoléon et son code minier de 1810, 20 ans plus tôt, dès 1790, ils firent le diagnostic suivant: « Si vous abandonniez l'exploitation des mines (...), vous mettriez plus que jamais l'Empire français sous la dépendance des étrangers pour les métaux de première nécessité (...), les métaux augmenteraient de valeur, les manufactures languiraient, notre industrie serait détruite, notre numéraire passerait chez nos voisins (pour payer nos importations). Les mines (...) doivent rester à la disposition de la nation ». Leur objectif fut de réorganiser l'activité minière dans le but de préserver et développer en aval l'industrie.

L'erreur de Dagobert

Pourquoi un tel diagnostic en 1789 ? Parce qu'avec l'accord par Dagobert en 635 d'une redevance en plomb à l'abbaye de Saint-Denis jusqu'à 1789, l'ancien régime fut une succession de quatre cycles miniers désastreux.

Au début, la mine française connut une période de liberté sans limites, à peine affectée en 1548 par le paiement de royalties en contrepartie d'une protection royale d'ouvriers menacés par les propriétaires des terrains excavés. Cette première phase se termina par des mines dévastées plutôt qu'exploitées.

Ensuite, sous Henri II, la nomination d'un Surintendant royal des mines tenta de réguler les excès de cette liberté sous la forme de taxes, mais ce privilège exclusif se solda par un despotisme économique aux résultats, là encore, désastreux.

La troisième phase, sous Henri IV, vit paraître le régime de concession administrative sous l'autorité d'un Grand Maître des Mines. L'innovation ne fit pas l'unanimité.

Puis le quatrième cycle jusqu'en 1789 alterna de manière brouillonne les trois régimes de liberté sans limites, du privilège exclusif du surintendant puis de la concession administrative.

Si bien qu'avant la révolution, la mine avait accumulé de nombreux désavantages : inorganisation de l'État, prévarication, lacunes de méthodes et de connaissances minières. De son côté, le droit minier était un mélange stérile où s'entrelaçaient le propriétaire du foncier, le propriétaire premier exploitant du gisement ou le propriétaire concessionnaire. L'ensemble provoqua « une grande négligence dans la recherche des mines, une exploitation mal dirigée, une concurrence et des divisions entre les propriétaires, qui jointes au défaut de facultés et connaissances ont occasionné d'abord la dévastation des mines entreprises, et ensuite leur abandon total ».

En outre, la non-industrialisation avait fondé des fortunes colossales au dépens de la nation, de la même manière qu'à notre époque la désindustrialisation aura enrichi à outrance.

Trois principes

Les révolutionnaires conclurent que l'intérêt général national devait être guidé par l'exploitation minière dirigée par l'État à l'aide de trois principes : « Nul ne peut s'opposer à l'intérêt général ; l'intérêt général exige que toutes les richesses du pays soient mises en valeur ; nul particulier ne peut être propriétaire d'un sous-sol dont l'exploitation lui est impossible et dont l'exploitation est nécessaire à l'intérêt général ». Ils organisèrent la mine à l'aide du régime des concessions et d'un corps des mines qui apportât méthodes et connaissances, ils différencièrent le droit du sol et celui du sous-sol et s'appuyèrent sur un service d'ingénieurs des mines compétents. Résultat, ce fut le point de départ de l'expansion industrielle française du 19e et du 20e siècle.

Des parallèles temporels sont évidents entre ce passé français d'une liberté minière sans limites avec les ruées vers l'or dans l'Ouest américain ou bien lorsqu'une exclusivité est offerte à un surintendant contemporain, par exemple des sociétés minières étatiques.

Autre concordance des temps entre l'appel au nationalisme des ressources de 1789 et certains pays producteurs contemporains. Ainsi, l'Indonésie copie l'intérêt général de 1789 lorsqu'elle renforce depuis 2014 sa doctrine minière en exigeant une transformation locale de ses matières premières : huile de palme en produits agroalimentaires, bauxite en aluminium, nickel et cobalt en batteries pour véhicules électriques.

Pourquoi parler de souveraineté décarbonée?

À l'inverse, la mine française est immobile depuis 40 ans. Pourquoi les principes de 1789 n'y fonctionnent-ils plus ? Si la mise en valeur de la richesse du sous-sol français n'est plus d'intérêt général, pourquoi parlons-nous si souvent de souveraineté décarbonée ?

L'intérêt général de 1789 n'est plus celui de 2021 ? Il y a 232 ans, c'était la propriété du sous-sol, et elle freinait la production de métaux. Aujourd'hui, c'est la décarbonation. Elle est l'intérêt général, car accélère la demande de métaux pour la transition énergétique, la production d'électricité, son transport, son stockage et sa consommation. Dans les deux cas, en 1789 comme en 2021, les mines sont en première ligne pour répondre à l'intérêt général.

Mais de nos jours, n'y a-t-il pas une opposition, une contradiction entre cet intérêt général et l'opinion publique ? Celle-ci est sous l'influence de stratégies du doute, anti-mine et anti-métaux, créées par les fake-news, notamment celle des « métaux rares », et promeut la stratégie de la ré-industrialisation par assemblage. C'est-à-dire décarboner en ne minant pas dans notre sol pour protéger notre environnement, mais laisser d'autres pays le faire, puis assembler des produits finis chez nous.

Cette stratégie est largement en marche. Regardons les difficultés d'ouverture de mines de lithium en Espagne, en Serbie ou l'échec de la réouverture de la mine de tungstène de Salau en Ariège. Constatons que les populations souhaitent certes une vie décarbonée non par une source de métaux proches de chez eux, mais lointaine et avec une première transformation outre-mer grâce à l'énergie de ces pays qui, même si elle peut être parfois décarbonée, est en crise en 2021 et provoque une inflation des prix des métaux de 50 % à 150 %.

Prenons le sujet des batteries de la voiture électrique : des métaux lointainement transformés au pied de mines, par exemple en Indonésie, et ensuite assemblés dans des usines asiatiques établies en Europe. Malgré des astuces fiscales ou réglementaires, telles qu'ériger des barrières carbone aux frontières de l'Europe, une diplomatie inventive, des partenariats, etc., nous sommes, sans nouvelles mines européennes dédiées, en double dépendance de métaux de l'étranger d'une part et d'usines asiatiques en Europe d'autre part.

Victimes de la consommation compétitive

De plus, outre rater l'objectif de décarbonation, nous ne serons plus souverains, puisque victimes de la consommation compétitive. C'est-à-dire qu'en cas de compétition entre différentes industries consommatrices, le producteur privilégiera toujours l'utilisateur le plus proche de ses propres objectifs stratégiques : son industrie nationale au détriment des exportations. Ainsi, la panne électrique géante chinoise de l'été dernier jusqu'au printemps prochain renchérit les prix des métaux, une consommation compétitive se met en marche. Les prix augmentent parce que la production métallurgique chinoise baissant, elle est réservée à la consommation chinoise. Si le consommateur continue de privilégier les coûts à la souveraineté, nos voitures électriques seront fabriquées en Asie. C'est d'ailleurs déjà le cas.

Sans la mine, décarboner par la ré-industrialisation d'assemblage provoque des ravages industriels et sociaux dans les secteurs de la santé, des semi-conducteurs et demain dans l'automobile.

Notre stratégie est donc identique à celle de l'Ancien Régime parce qu'elle ne respecte pas l'intérêt général décarboné. Répétons le constat d'échec de 1790 : sans mines « vous mettriez plus que jamais l'Empire français sous la dépendance des étrangers pour les métaux de première nécessité (...), les métaux augmenteraient de valeur, les manufactures languiraient, notre industrie serait détruite, notre numéraire passerait chez nos voisins (pour payer nos importations). »

Dernier drame, si la mine est définitivement interdite en France, que deviendront nos géologues, nos ingénieurs, leurs écoles et les entreprises métallurgiques qui les attendent ? Feront-ils toujours partie de l'intérêt général décarboné, ou bien au contraire sont-ils déjà tous d'accord pour disparaître ?

Tout comme les hommes de 1789 visaient souveraineté et industrialisation, le diagnostic de 2021 fait face à nos réalités minières hexagonales et aux présidentielles de 2022. Le moment est donc intéressant pour fixer quatre objectifs.

Commencer par réparer

Première réalité, reconnaissons que dans les esprits, la mine en France, c'est Salsigne, elle fait peur. Replacer la mine au centre de l'intérêt général et de l'industrie c'est commencer par réparer : faisons nos preuves, nettoyons tous les Salsigne de l'Hexagone. Nous en avons les compétences et, dans le cadre de l'économie circulaire, ces opérations seront rentables.

Ensuite, puisque l'intérêt général décarboné des pays producteurs privilégie un nationalisme des ressources indispensable à leur industrialisation, moins de métaux seront disponibles pour les pays consommateurs. La conclusion est logique, nous devons augmenter chez nous la disponibilité des métaux par de nouvelles mines souterraines, l'écoconception et le recyclage.

Troisièmement, la mine souterraine n'est plus celle de Zola, les anciennes méthodes ont blessé, mais les critères environnementaux miniers modernes sont compatibles avec notre territoire densément peuplé. Inversement, c'est au titre de cette crédibilité que nous devons exclure la folie des mines sous-marines, car leur impact sur la biodiversité est encore inconnu, non maîtrisé et donc incompatible avec nos nouvelles normes d'exploitation responsable.

Enfin, les nouveaux plans d'exploration et de production qui replaceront la mine au centre de l'intérêt général de décarbonation doivent sélectionner les métaux réellement utiles et laisser les autres sous terre. C'est-à-dire que nous avons moins besoin de l'or de la Guyane, mais plus du tungstène des Pyrénées ou du Tarn, mais également plus de cuivre, plus de bauxite, plus de titane ou de lithium. Tous sont répertoriés dans le sous-sol hexagonal si peu exploré, et ils seront peut-être utiles aux nouvelles chimies des batteries, dont celle à électrolyte solide.

En conclusion, si les législateurs de 1789 nous visitaient aujourd'hui, ils approuveraient la concordance entre leur diagnostic et celui que je viens de vous livrer. En revanche, temporairement éblouis par nos connaissances et nos compétences qu'ils n'avaient pas, ils seraient désenchantés que leur envie et leur volonté se soient chez nous évanouies.

C'est le plus important, retrouvons cette envie et cette volonté, l'histoire n'est pas terminée, ne renonçons pas.

(*) Didier Julienne anime un blog sur les problématiques industrielles et géopolitiques liées aux marchés des métaux. Il est aussi auteur sur LaTribune.fr.

Le présent texte est celui prononcé pour la conférence d'ouverture de la 27e réunion des sciences de la Terre qui s'ouvre à Lyon ce mardi 2 novembre.