Audi Q3 Sportback : la famille des SUV coupés s'agrandit avec succès

Dans l'univers feutré des SUV, il est parfois possible de trouver des modèles qui affirment leur propre personnalité... Chez Audi, le Q3 Sportback pourrait bien être de ceux qui permettent de se distinguer. La version coupée du célèbre Q3 ne se contente pas seulement d'affûter sa silhouette, elle lui donne une nouvelle aura premium, avec un caractère bien trempé.

Pas de révolution, mais plus de caractère

Sur la silhouette, on ne peut pas dire qu'Audi révolutionne le style... Au point que la marque allemande n'a pas jugé opportun de changer son intitulé, mais simplement lui adjoindre le suffixe Sportback. Évidemment, le toit fuyant à l'arrière lui permet d'entrer dans le club très serré des SUV coupés (le deuxième pour la marque aux anneaux).

Cela dynamise les lignes et ajoute à l'aérodynamisme, et accentue ainsi son allure sportive et premium. Mais d'autres éléments de style viennent ajouter de la testostérone à cette Q3 résolument agressive. Des éléments plastiques sur les bas de caisses rehaussent le point de gravité visuel de ce SUV. Sans parler bien entendu des acquis du Q3 classique renouvelé en 2018 et qui se voulait déjà plus musclé, plus moderne, avec des lignes léchées et acérées à la fois. Le Q3 Sportback est une belle réussite à moindre frais pour Audi.

À l'intérieur, on est toujours dans cet univers premium très soigné. Audi allège son tableau de bord sans perdre en technologie, tout simplement en gagnant en intuitivité. On apprécie l'écran tactile encastré dans la planche de bord.

Puissant et confortable

Notre version 230 chevaux essence s'est montrée très réactive sans perdre de confort avec des suspensions trop fermes. La boîte Stronic 7 rapports s'est également montrée très fluide dans le passage de rapports, même si on a relevé quelques creux en bas régime. Bien accrochée à la route, puissante et confortable, le Q3 Sportback positionne Audi dans les meilleurs SUV du marché premium.

Le Q3 Sportback apporte une certaine fraîcheur à la gamme Audi que d'aucuns accusait de s'être endormie sur ses lauriers. Plus sportif, plus premium... Mais pas tellement plus cher. La version classique voit sa grille tarifaire démarrer à 34.000 euros tandis que la version coupée ouvre ses prix à 37.000 euros. Le Q3 Sportback est, du reste, un vrai SUV premium tant dans ses prestations que dans son expression.