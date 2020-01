Renault Captur : la star des petits SUV de retour, plus beau, plus fort

Contrairement à la Clio, le nouveau Captur a fait évoluer son style... Pas de rupture de style, mais les curseurs ont davantage changé qu'entre les deux dernières Clio. Mais à la différence de la petite citadine qui évolue, elle, sur un marché mature et saturé, le Captur doit affronter une concurrence nouvelle et acharnée dans un segment en plein boom. Elle doit ainsi défendre son rang de leader qu'elle avait acquis en innovant en 2012 avec une première génération, mais aujourd'hui elle est confrontée à un marché de 20 modèles concurrents. Mais la bonne nouvelle, c'est que Renault est convaincu que Captur va continuer à plaire même si elle a toutefois besoin de monter un peu plus en gamme...

Plus d'assurance et de caractère

Elle gagne déjà 11 cm pour atteindre les 4,23 mètres, ce qui la laisse à une distance respectable de son plus directe concurrent, le Peugeot 2008. Sur le look, elle gagne une signature lumineuse plus travaillée, des chromes qui détourent la fenêtre et égayent la custode arrière, et les proportions sont plus ramassées avec ce capot plus court et plus musclé. Le nouveau Captur gagne en assurance et en caractère.

A l'intérieur, le saut qualitatif est flagrant et Renault a su rester dans le même état d'esprit fun du modèle avec des couleurs flashy. Mais c'est surtout cette mousse au toucher doux qui relève ce style. Renault a également rangé son système R-Link dans les cartons, un système de connectivité totalement obsolète, pour une nouvelle génération appelée Easy-Link. Malgré de nets progrès dans son ergonomie et son intuitivité, il ne survivra pas à la tentation de basculer sur CarPlay ou AndroidAuto. Côté habitacle, le Captur est plutôt généreux, y compris pour les places arrières, qui étaient serrées dans la génération précédente. Le Captur ne pourrait plus seulement s'adresser à des familles avec des enfants en très bas âge, il pourra également les voir grandir.

Conduite de père de famille

L'agrément de conduite s'inscrit également dans la continuité de la génération précédente : efficace et sobre, sans toutefois offrir davantage de dynamisme, en attendant sa version électrifiée attendue en fin d'année. Mais le Captur se veut familiale.

Le nouveau Captur n'est pas une révolution, c'est dit ! Sa montée en gamme est toutefois indiscutable. A cela, il faut ajouter un design plus assumé sans rupture de style. Les 1,2 million de chauffeurs de Captur pourront se précipiter dans les concessions pour profiter de tous ces avantages tout en restant dans leur univers.