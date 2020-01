L'heure est désormais à un nationalisme économique assumé

En matière de souveraineté économique, financière, juridique, numérique et technologique, la France a perdu de nombreuses batailles. La liste des fleurons de notre industrie nationale passés sous contrôle étranger est connue : Pechiney/Alcan, AlcatelAlstom, démantelé et vendu à l'encan, l'un à Nokia, l'autre à l'américain GE, Technip/FMC, Arcelor/Mittal, les exemples sont légion des pépites que malgré l'intérêt national nous n'avons pas su garder dans notre giron. Et il est acquis aujourd'hui que ce véritable gâchis s'explique par une forme de démission intellectuelle, anti-industrie, et un manque de vision à long terme.

Les signes de notre soumission économique sont nombreux : par le truchement de l'extraterritorialité de leur droit, les États-Unis, qui sont certes notre allié, ont assis leur domination commerciale et financière sur le terrain juridique : avec BNP Paribas condamné à de lourdes amendes par le puissant Department of Justice (DoJ) avec lequel il vaut mieux négocier, avec Total et ses investissements en Iran soumis aux aléas des embargos américains, avec Airbus, le capitalisme anglo-saxon sait employer le rapport de forces.

Des enjeux dépassant les compétences des...