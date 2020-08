La portabilité des données : un levier citoyen pour la transition écologique

La crise sanitaire du coronavirus nous a rappelé aux difficultés et à la fragilité de notre modèle de société. Pour y faire face, nous avons redécouvert l'importance des comportements individuels (gestes barrières, entraide, etc.) et leur nécessaire articulation avec des réponses systémiques (système de santé, de recherche, chaînes d'approvisionnement, etc.).

De la même manière, la transition écologique appelle à un changement macroscopique des comportements individuels: parce qu'ils représentent une part du changement nécessaire, et parce que l'on peut parier sur leur considérable effet d'entraînement. L'éco-geste, en se généralisant, prendra une portée politique.

Mais pour l'heure, et malgré l'idée un peu rebattue de la "prise de conscience du consommateur", il y a cette dure réalité: les choix de consommation évoluent bien moins rapidement que la sensibilité à la question environnementale. Il faut alors s'interroger: de quels leviers disposons-nous pour réduire rapidement l'écart qui subsiste entre notre désir d'agir et nos actes réels ?

Dans l'alimentaire, la donnée comme déclencheur

Observons le monde alimentaire....