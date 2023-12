« Je veux être utile ! » Léa Moukanas est l’invitée de Sophie Iborra dans Les Héritières – EP3 -Saison 3, le podcast Women For Future by La Tribune

De nouvelles formes d'engagement

Malgré leur désintérêt croissant pour les partis politiques, les syndicats et autres organisations historiques, les 18-30 ans signent régulièrement des pétitions, relaient massivement des posts d'influenceurs engagés sur les réseaux sociaux, dénoncent et boycottent en fonction de leurs convictions et choisissent soigneusement leur entreprise en exigeant qu'elle soit alignée avec leurs valeurs. (Selon une enquête de l'IFOP pour la Fondation de France de 2022, 68% des jeunes interrogés déclarent être prêts à ne pas travailler pour une entreprise qui ne les respecterait pas). Ainsi, cette génération semble bien être là pour rappeler aux pouvoirs publics, entreprises et citoyens qu'elle ne compte pas regarder passer le train des nouveaux enjeux de notre temps.

Le bémol, c'est qu'il semble qu'en matière d'engagement, chez les jeunes, l'action individuelle prenne le pas sur l'action collective. Seuls 25% d'entre eux se disent prêts à faire du bénévolat dans une association. Prenons l'exemple de l'écologie, d'après l'enquête Opinion Way de 2023, la grande majorité d'entre eux privilégient les actions quotidiennes et individuelles en choisissant, par exemple, de changer drastiquement leurs habitudes en matière de consommation ou de déplacement. Paradoxalement, 43 % des sondés affirment se reconnaître dans les mouvements militants existants et 83 % pensent qu'une action collective pour l'environnement aura plus d'impact qu'une action individuelle.

Alors qu'est-ce qui coince ?

Un engagement qui varie en fonction de l'origine géographique, le niveau d'études et de la situation socioprofessionnelle

Nous le savons, nous adorons ranger les choses et les gens dans des cases. En matière d'engagement, comme ailleurs, la jeunesse est pourtant diverse. On remarque que les 18-30 ans urbains et diplômés n'ont pas la même approche que celles et ceux qui vivent dans le rural et ou sont issus des milieux et quartiers populaires. On observe, par exemple, que les jeunes issus des QPV, même s'ils se disent très sensibles à la cause environnementale, 77% contre 69% de celles et ceux qui n'habitent pas ces quartiers, sont aussi une majorité (56%) à penser que l'engagement est réservé à celles et ceux qui viennent d'une famille avec de l'argent. De la même façon, le niveau d'engagement baisse lorsque ces jeunes sont au chômage, sans études et ou sans formation.

Autre facteur qui pourrait expliquer la désaffection des jeunes pour l'engagement collectif, serait la charge mentale, notamment, celle, encore une fois, des plus précaires. Études, jobs d'appoint, isolement et nouvelles responsabilités, le temps et les priorités semblent peser dans la balance au moment de s'engager.

L'engagement des jeunes, facteur de développement personnel et de cohésion sociale

Pourtant, quand un jeune s'engage c'est probablement, d'abord, l'occasion pour lui de se réconcilier avec la politique au sens noble du terme en lui permettant de porter sa voix et celle, souvent inaudible, de celles et ceux qui veulent croire que tout n'est pas encore foutu ou qui préfèrent résister à la tentation du « tous pourris ».

Associations, fondations, cercles de réflexions ou groupes d'actions deviennent, non seulement des lieux d'expression capables de rompre l'isolement, mais aussi le moyen pour les plus fragiles de créer ou d'élargir leur réseau et leurs opportunités professionnelles.

L'engagement c'est aussi donner du sens et des perspectives à un futur, qui pour beaucoup, semble incertain. Enfin c'est aussi l'un des moyens d'inclure et de valoriser une génération en fragilité psychologique depuis la Covid, une génération en quête de confiance et de reconnaissance.

Engagement individuel et ponctuel VS engagement collectif et durable, le défi du monde associatif, est sans doute de repenser ses modèles pour les adapter aux nouvelles appétences des jeunes, en leur proposant par exemple, de nouvelles formes d'actions plus globales et peut-être moins cloisonnées ou encore en adaptant leur mode de communication vers un public de plus en plus sélectif. À suivre.

Sophie IBORRA

Épisode 3- Saison 3 - Léa Moukanas

À seulement 15 ans, elle devient la plus jeune Présidente d'Association caritative d'Europe quand elle fonde AÏDA, du nom de sa grand-mère adorée disparue subitement d'une leucémie foudroyante ; pour accompagner les adolescents et les jeunes adultes atteints de cancers dans les hôpitaux. À 24 ans, aujourd'hui, plus que jamais, cette jeune Franco-libanaise veut être utile ! Utile à ce monde déréglé, au service d'une génération inquiète qui ne demande qu'à agir pour le bien commun.

Elle lance, avec Aïda, sa grande opération « Noël à l'Hôpital » jusqu'au 31 décembre pour offrir des cadeaux aux jeunes hospitalisés pendant les fêtes.

Léa Moukanas est la nouvelle invitée du podcast Les Héritières - Saison 3

Bonne écoute !